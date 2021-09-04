Горных стрелков в Центре "Терскол" обучают с помощью мобильного комплекса

В субботу, 4 сентября, статс-секретарь - замминистра обороны РФ Николай Панков осмотрел новый мобильный тренировочный комплекс в армейском Центре горной подготовки и выживания "Терскол".

В Минобороны рассказали, этот комплекс предназначен, в том числе, для выработки у военнослужащих навыков преодоления препятствий на труднопроходимой местности. На нем способны одновременно заниматься до 25 человек. Уникальность комплекса еще и в том, что его можно достаточно быстро развернуть прямо в местах подготовки специалистов.

В тот же день Панков вместе с представителями участников конкурса Армейских международных игр "Эльбрусское кольцо" возложил цветы к памятнику Воину-альпинисту - защитнику Отечества. В годы Великой Отечественной войны, бойцы и командиры Красной армии, обладавшие хорошей физической подготовкой, вели в Приэльбрусье тяжелые бои с фашистами. В честь их подвигов поставили этот памятник.

Еще статс-секретарь Минобороны вручил награды победителям международного конкурса "Эльбрусское кольцо". В соревнованиях, которые включали 15 специальных заданий, состязались команды из России, Абхазии, Армении, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана и Южной Осетии. За две недели военнослужащие совершили 100- километровый марш, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников и три горные реки.

В итоге победила команда Воздушно-десантных войск РФ. Вторыми стали военнослужащие Узбекистана. Бронзовые медали у военных из Казахстана. "На протяжении 14 дней мы все с интересом наблюдали за ходом выполнения специальных задач и стали свидетелями событий, сочетающих в себе накал страстей, азарт соперничества, верх командного духа, мастерство участников и профессионализм тренерского штаба, - сказал Панков на церемонии награждения. - Приятно отметить, что люди с оружием в руках встречаются здесь как друзья. Уверен, что такие состязания - это лучший способ повысить боеспособность войск и укреплять доверие между вооруженными силами наших стран".