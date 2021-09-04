В Дагестане найдено тело пятого пропавшего в селевом потоке

В Гоцатлинском водохранилище Дагестана спасателями найдено тело туриста, пропавшего без вести 23 августа в результате схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина.

Ранее сотрудниками МЧС были обнаружены трое погибших местных жителей и житель Санкт-Петербурга.

"Родственниками тело опознано. Это мужчина 1986 года рождения, проживавший в Москве", - сообщили в спасательном ведомстве.

Напомним, что из-за сильных ливней и схода селевого потока в горных районах Дагестана прошло несколько инцидентов. Пять человек пропали без вести, их тела были найдены в течение недели.