В КБР спасатели отправились на помощь попавшим в ЧП альпинистам

В горах Кабардино-Балкарии группа спасателей выдвинулась на помощь альпинистам. Спортсмены запросили помощь самостоятельно, сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Инцидент произошел в ущелье Безенги, которое расположено в Черекском районе КБР. Пять альпинистов из Астрахани, зарегистрированных в МЧС, обратились к спасателям с просьбой о помощи. Сообщается, что одному из участников восхождения стало плохо.

Утром субботы, 4 сентября, на место выдвинулась поисково-спасательная группа из четырех человек Эльбрусского ВПСО МЧС России. Привлечен также вертолет Ми-8.