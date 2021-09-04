В Осетии арестовали мать, бросившую в реку ребенка

В Северной Осетии правоохранители арестовали женщину, которую подозревают в покушении на убийство своего ребенка. Об этом в субботу сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 1 сентября в Кировском районе. После семейной ссоры женщина взяла троих детей и отправилась к реке Терек. Там она бросила в воду девятилетнего сына. Увидев случившееся, ее 11-летний сын попросил помощи у проезжавших мимо мужчин. Так ребенка удалось спасти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и пункту "в" части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.