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04.09.2021 13:43
Рубрика: Культура

Петербургская музкомедия отметит десятилетие "Бала вампиров"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 7 сентября отметит десятилетие своего хита "Бал вампиров", представив концертное исполнение мюзикла.
Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии
Фото: Пресс-служба Театра музыкальной комедии

Герои культового мюзикла Романа Полански вышли на сцену театра на Итальянской 3 сентября 2011 года.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии
Петербургская музкомедия представит в новом сезоне несколько премьер

Зрители полюбили ироничную и чувственную историю о вампирах и чудаковатых охотников за ними. В течение десяти лет проект сохранялся в репертуаре, у мюзикла появилась многотысячная армия поклонников, выросло новое поколение зрителей.

Над российской версией спектакля Михаэля Кунце и Джима Стейнмана работали режиссер Корнелиус Балтус (Голландия), хореограф Деннис Каллахан (США), художник Кентаур (Венгрия). Каждый участник спектакля, включая артистов хора и балета, прошел три этапа сложнейшего кастинга. Главные партии на премьере исполнили артисты Иван Ожогин, Елена Газаева, Андрей Матвеев и Георгий Новицкий.

Режиссер-постановщик концертной версии - Александр Суханов. Знаменитые арии из мюзикла исполнят: Иван Ожогин, Елена Газаева, Александр Казьмин, Андрей Матвеев, Кирилл Гордеев, Александр Суханов, Манана Гогитидзе, Наталия Диевская. Также на сцене - Антон Мошечков в роли Куколя, артисты хора, балета и ансамбля. За дирижерским пультом оркестра театра - Алексей Нефедов.

7 сентября состоится единственный концертный показ к юбилею российской премьеры, однако генеральный директор театра Юрий Шварцкопф отметил, что надеется, что это будет не разовая акция. "Вероятно, в конце декабря или в конце января сыграем несколько спектаклей", - сказал он.

Факты

За прошедшие 10 лет спектакль "Бал вампиров" сыграли в Петербурге 439 раз. Еще его возили в Москву.

За первые 3 года проката - с 2011 по 2014 год - спектакль покорил не только зрителей, но и завоевал признание театрального сообщества, получив несколько престижных премий: "Золотая Маска", "Золотой Софит", "Музыкальное сердце театра" и премию Правительства Санкт-Петербурга. "Бал вампиров" возвращался на питерскую сцену еще четырежды: осенью 2016 года, летом 2018 и зимой и летом 2019 года.

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