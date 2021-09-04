На Кубани в парке дебоширы забросали камнями страусов

Северный парк в городе Славянск-на-Кубани проверят сотрудники полиции. Такое решение принято после случая со страусами, которых забросали камнями дебоширы.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди пробрались в вольер в парке, в котором содержались страусы. Мужчины начали кидать в животных камни, обливать газированной водой. После инцидента местные жители сообщили, что администрация парка проигнорировала их требования разобраться в случившемся.

В полиции сообщили, что обращение зарегистрировали и проводят проверку. Сейчас правоохранители выясняют личности участников инцидента.