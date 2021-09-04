В Сочи из горящей многоэтажки эвакуировали 70 человек

В Сочи пожар вспыхнул в жилом многоэтажном доме. Об этом в субботу сообщили "РГ" в управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Адлерском районе города в здании по улице Демократической. Пожарные прибыли на место происшествия в 12.52. Выяснилось, что горит 18-этажный дом. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате ЧП были эвакуированы 70 человек.

Сейчас на месте происшествия работают 20 спасателей и пять единиц техники. О погибших и пострадавших пока не сообщается.