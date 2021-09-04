Как учатся дети в курганском селе Кетово, где пустует новая школа

В Кетовской средней школе имени контр-адмирала В. Ф. Иванова 1 сентября за парты сели 995 ребят. При этом учебное заведение рассчитано только на 650. Кому не хватило мест в первую смену, будут учиться во вторую. Между тем на той же улице уже год стоит новое трехэтажное здание на 1100 мест, за которым закрепилось название "школа XXI века". Но она закрыта, потому что власти и застройщик не могут договориться о цене выкупа здания.

Как ранее писала "РГ", новое здание построил инвестор за свои деньги, и в октябре 2020 года полностью укомплектованное и оборудованное сдал в эксплуатацию. Однако муниципалитет отказался его выкупать: слишком дорого! Независимые оценщики, к которым обратилась администрация района, оценили школу в 738 миллионов рублей. По данным застройщика, на момент сдачи она стоила 998 миллионов. Пока стороны спорят о стоимости здания, родители учеников бьют во все колокола. Старой кирпичной двухэтажной школе, где сейчас учатся их дети, уже более пятидесяти лет, за это время она много раз перестраивалась, обрастала пристройками, перегородками. Здесь элементарно не хватает места.

К сожалению, корреспонденту "РГ" не удалось посмотреть своими глазами, в каких условиях учатся сейчас дети: под предлогом ограничений из-за пандемии внутрь его не пустили. Но вот что о школе рассказали родители.

- Девятнадцать лет назад я сама окончила эту школу, - поделилась Мария Печенкина. - Сейчас сюда ходит моя дочь. Она уже в 5 классе. Но вы знаете, за это время ничего в ней почти не изменилось. Даже цвет краски тот же самый. Площадей не хватает, проходы узкие, классы тесные. Когда дети садятся за парты, вешают рюкзаки сбоку, расстояние до того уменьшается что даже учитель с трудом проходит. Во втором классе моя дочь училась во вторую смену, так родители меняли за свой чет лампы, потому что вечером там невозможно было заниматься из-за плохого освещения.

Мама пятиклассницы также вспоминает, что в ее время девочек учили домоводству, азам кулинарии. Сейчас этого кабинета нет. У него снесли перегородку и сделали из него дополнительный класс. Чтобы вместить всех детей, уменьшили даже коридоры, актовый зал, несколько кабинетов оборудовали в рекреациях. В столовой дети питаются в три-четыре захода, едят быстро, чтобы освободить место другим. А в маленьком тесном спортзале малыши могут заниматься одновременно с пятиклассниками, а пятиклассники - с восьмиклассниками.

Обиднее всего, говорят родители, что рядом стоит большая просторная светлая школа на 1100 мест. Там два спортзала (для малышей и старшеклассников), столовая на 600 мест. А главное, кабинеты оборудованы современной новейшей техникой.

- Уже в мое время на уроках химии не было ни колб, ни пробирок для практических занятий, - вспоминает Мария. - Предмет мы изучали по картинкам. В новой школе - интерактивные доски, в кабинете химии на каждом столе - кран с водой для проведения опытов. Так, почему наши дети должны учиться по старинке?

Больше всего родителей волнует, что занятия проводятся в две смены. Времени на кружки и секции практически не остается. Чтобы везде успеть, детям даже обедать иногда приходится на ходу бутербродами, пока едешь из общеобразовательной в музыкальную или спортивную школу. В этом году, говорят, ввели еще какой-то нулевой урок. Детей разделили на три потока. Что это такое, родители пока толком не поняли, но переживают, как бы не третья смена.

- В 2007-2008 годах я был директором школы, - вспоминает Юрий Леонов. - Тогда училось 600 детей в две смены. Мы уже в то время писали о необходимости нового здания. Я изучал проект старой школы, ее вместимость - 450 человек. Когда начался рост рождаемости, стало понятно, что количество детей будет увеличиваться. В 2010-2017 годах я был председателем Совета школы. Мы долго боролись за то, чтобы власти согласились построить новое здание. Собрали 1000 подписей. Добились. Дальше вы знаете…В этой школе количество посадочных мест увеличили, но все равно тесно.

Кстати

В Курганской области всего 310 школ, из них 82 работают в две смены. Во вторую смену обучаются 24 из 100 тысяч школьников.