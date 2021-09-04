РПЦ: Крещеных у раскольников украинских детей надо крестить заново

Если украинские православные верующие крестили своих детей в храме раскольников, их необходимо крестить заново, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион.

- Если это был храм Украинской православной церкви Московского патриархата, то, естественно, детей крестить заново не нужно, - сказал митрополит Иларион, отвечая на вопрос телезрителя передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

В том же случае, если крещение проходило в храме, принадлежащей раскольнической структуре, детей нужно крестить заново, потому что таинства раскольников не признаются канонической православной церковью, уточнил митрополит Иларион.