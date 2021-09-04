Русская церковь обеспокоена судьбой христиан, остающихся в Афганистане

Русская православная церковь обеспокоена судьбой христиан, которые остаются в Афганистане, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС), митрополит Волоколамский Иларион. Ее также тревожит развитие ситуации в приграничных странах.

- Мы обеспокоены судьбой тех немногих христиан, которые остаются в Афганистане. Я думаю, для них правильным решением будет уехать из страны, - цитирует слова митрополита Илариона, сказанные в эфире передачи "Церковь и мир" РИА Новости.

Митрополит Иларион также выразил обеспокоенность развитием ситуации в пограничных странах и "тем, что терроризм будет экспортироваться из Афганистана в другие страны и в нашу страну".

По его словам, причин для беспокойства очень много, но одновременно он напомнил, что "истории известны случаи, когда террористические организации превращались в политические партии, и они отказывались от методов террора".

- Хочется надеяться на то, что те, кто пришли власти в Афганистане, откажутся от тех способов борьбы за власть, к которым они прибегали в прошлом, и мы молимся за то, чтобы, несмотря на произошедшее, и в Афганистане, и в граничащих с ним странах установился прочный мир, - сказал митрополит Иларион.