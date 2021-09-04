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04.09.2021 16:15
Рубрика: В мире

Штурмовавший Капитолий "викинг" признал себя виновным

Текст: Максим Макарычев

Джейкоб Ченсли, который был сфотографирован внутри Капитолия США во время событий 6 января этого года без рубашки, в рогатом головном уборе и мехах, с татуировками на торсе, признал себя виновным в совершении тяжкого преступления. 34-летний Ченсли стал одним из самых известных бунтовщиков, штурмовавших Капитолий. Его фотография появилась во многих мировых СМИ.

Фото: AFP/Olivier Douliery
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Джейкоб Ченсли из Феникса, штат Аризона, который в то время был известен некоторым как так называемый "шаман QAnon", содержался под стражей с момента его ареста в январе. Ченсли признал, что он был одним из первых 30 протестующих, ворвавшихся в здание Капитолия. Войдя в зал сената, он взошел на помост палаты и занял место, которое часом ранее занимал тогдашний вице-президент США Майк Пенс. "Он начал фотографировать себя на возвышении и отказался освободить место, когда об этом попросили правоохранительные органы", - заявила сторона обвинения.

Ченсли, который называл себя практикующим шаманом, ранее утверждал, что он вошел в Капитолий по личному приглашению тогдашнего президента Дональда Трампа. Находясь в заключении, Ченсли прошел психологические обследования, и тюремные чиновники диагностировали у него шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу, сообщает Guardian. Его адвокат Альберт Уоткинс сказал, что одиночное заключение, с которым Чэнсли сталкивался большую часть своего времени в тюрьме, отрицательно сказалось на его психическом здоровье, а время, проведенное в тюрьме в Колорадо, помогло ему "восстановить свою проницательность".

Обвинение против Ченсли предусматривает как максимальный 20-летний тюремный срок, так и штраф в размере до 250 тысяч долларов. Однако прокурор Кимберли Пашалл указала, что максимальный приговор, который, вероятно, потребует государство, будет намного меньше с учетом его заболеваний и признания вины. Речь идет о сроке от 41 до 51 месяца тюремного заключения, уточняет Associated Press. Судья окружного суда США Ройс Ламберт назначил Ченсли вынесение приговора на 17 ноября.

Около 600 человек были арестованы в связи с нападением на Капитолий, в тот день, когда конгресс собирался утвердить ноябрьскую победу Джо Байдена над Трампом. Еще пятьдесят человек признали себя виновными, в основном по обвинению в проступках, связанных с демонстрацией у здания Капитолия. Только один подсудимый, признавший себя виновным в совершении уголовного преступления, пока что получил наказание. Пол Ходжкинс, крановщик из Флориды, вторгшийся в палату сената США с флагом кампании Трампа, был приговорен в июле к восьми месяцам тюремного заключения после признания вины.

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