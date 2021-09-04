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04.09.2021 16:25
Рубрика: В мире

СМИ назвали основных претендентов на место премьера Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Заявление действующего премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о нежелании выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в конце сентября выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны оживило местных политиков, претендующих на пост руководителя политической силы, который автоматически становится главой правительства островного государства, передает газета Asahi Shimbun.

Фото: Евгений Паулин/ТАСС
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Так, экс-министр иностранных дел и бывший глава политсовета ЛДП Фумио Кисида уже заявил о намерении побороться за кресло лидера партии власти. Между тем некоторые эксперты не верят в его успех, критикуют японца за излишнюю дипломатичность и даже отсутствие харизмы. Ряд обозревателей ранее высказывали мнение, что Кисида не подходит для руководства страной в сложные и кризисные периоды.

Кроме того, в прессе говорят о возможном участии в избирательной гонке Таро Коно, который в недавнем прошлом управлял оборонным и внешнеполитическим ведомствами, а в нынешнем правительстве курирует вопросы вакцинации японского населения. Коно является потомственным политиком, прекрасно говорит на английском языке, на экспертном уровне разбирается в ближневосточной проблематике, открыт для прессы и пользуется большой популярностью среди японских жителей.

Между тем сам Коно взял паузу и пока не дает однозначного ответа на вопрос о своем участии в борьбе за премьерское кресло. По его словам, он примет решение после того, как посовещается со своими коллегами по партии. По всей видимости Коно постарается оценить готовность наиболее крупных фракций ЛДП и местных политических тяжеловесов оказать ему поддержку.

Не исключено, что в очередной раз за премьерское кресло побьется Сигэру Исиба. На прошлых выборах он конкурировал за должность руководителя японского правительства с действующим премьером Ёсихидэ Сугой, а в прежние годы - с экс-главой правительства Синдзо Абэ. Исибу традиционно поддерживают делегаты от региональных ячеек ЛДП, однако в парламенте страны его позиции не так прочны, как на префектуральном уровне.

Очевидно, что с приближением даты выборов председателя ЛДП (состоятся 29 сентября - прим. "РГ") о намерении баллотироваться на этот пост могут заявить действующий министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, а также нынешний глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура.

Фото: iStock
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Интересно, что среди кандидатов на премьерское кресло обозреватели называют двух женщин. За всю историю Страны восходящего солнца представительницы прекрасного пола еще ни разу не возглавляли кабинет. В этом контексте в прессе указывают на бывшего министра по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити.

Информагентство Киодо со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах сообщает, что Такаити в случае ее выдвижения поддержит экс-премьер страны Синдзо Абэ. Последний, кстати, имеет большое влияние на самую крупную фракцию в парламенте. Помимо этого, побороться за премьерское место может еще одна японка - Сэйко Нода, которая неоднократно занимала крупные правительственные и партийные посты и давно не новичок в политике.

Напомним, что Ёсихидэ Суга руководит японским кабинетом министров почти год. Этот пост он занял после отставки Синдзо Абэ, который сложил с себя полномочия из-за обострения хронического заболевания. В последнее время уровень поддержки Суги продолжал снижаться и достиг неблагоприятной отметки в тридцать процентов. Японец и его правительство неоднократно подвергались критике за недостаточно эффективные меры по противодействию пандемии коронавируса.

При этом стоит отметить, что Суга взял на себя управление кабмином в довольно сложный период. Помимо распространения опасной инфекции среди населения страны и связанных с этим экономических проблем, политик был вынужден решать задачу проведения в стране отложенной на год летней Олимпиады. Японские жители со скепсисом смотрели на намерение властей принять соревнования, которые, как ожидалось, могли спровоцировать рост случаев заболевания COVID-19 на территории островного государства. Кстати, в Токио после проведения ОИ был зафиксирован серьезный скачок случае заражения.

СМИ подчеркивают, что Ёсихидэ Суга 4 сентября прошел медицинское обследование. В свою очередь в окружении премьера отмечают, что этот штатное мероприятие и проблем у политика не имеется. Все дело в том, что Суга в последнее время много работал и не мог найти возможность проверить состояние своего здоровья.

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