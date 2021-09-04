СМИ назвали основных претендентов на место премьера Японии

Заявление действующего премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги о нежелании выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в конце сентября выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны оживило местных политиков, претендующих на пост руководителя политической силы, который автоматически становится главой правительства островного государства, передает газета Asahi Shimbun.

Так, экс-министр иностранных дел и бывший глава политсовета ЛДП Фумио Кисида уже заявил о намерении побороться за кресло лидера партии власти. Между тем некоторые эксперты не верят в его успех, критикуют японца за излишнюю дипломатичность и даже отсутствие харизмы. Ряд обозревателей ранее высказывали мнение, что Кисида не подходит для руководства страной в сложные и кризисные периоды.

Кроме того, в прессе говорят о возможном участии в избирательной гонке Таро Коно, который в недавнем прошлом управлял оборонным и внешнеполитическим ведомствами, а в нынешнем правительстве курирует вопросы вакцинации японского населения. Коно является потомственным политиком, прекрасно говорит на английском языке, на экспертном уровне разбирается в ближневосточной проблематике, открыт для прессы и пользуется большой популярностью среди японских жителей.

Между тем сам Коно взял паузу и пока не дает однозначного ответа на вопрос о своем участии в борьбе за премьерское кресло. По его словам, он примет решение после того, как посовещается со своими коллегами по партии. По всей видимости Коно постарается оценить готовность наиболее крупных фракций ЛДП и местных политических тяжеловесов оказать ему поддержку.

Не исключено, что в очередной раз за премьерское кресло побьется Сигэру Исиба. На прошлых выборах он конкурировал за должность руководителя японского правительства с действующим премьером Ёсихидэ Сугой, а в прежние годы - с экс-главой правительства Синдзо Абэ. Исибу традиционно поддерживают делегаты от региональных ячеек ЛДП, однако в парламенте страны его позиции не так прочны, как на префектуральном уровне.

Очевидно, что с приближением даты выборов председателя ЛДП (состоятся 29 сентября - прим. "РГ") о намерении баллотироваться на этот пост могут заявить действующий министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, а также нынешний глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура.

Интересно, что среди кандидатов на премьерское кресло обозреватели называют двух женщин. За всю историю Страны восходящего солнца представительницы прекрасного пола еще ни разу не возглавляли кабинет. В этом контексте в прессе указывают на бывшего министра по административным делам и коммуникациям Санаэ Такаити.

Информагентство Киодо со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах сообщает, что Такаити в случае ее выдвижения поддержит экс-премьер страны Синдзо Абэ. Последний, кстати, имеет большое влияние на самую крупную фракцию в парламенте. Помимо этого, побороться за премьерское место может еще одна японка - Сэйко Нода, которая неоднократно занимала крупные правительственные и партийные посты и давно не новичок в политике.

Напомним, что Ёсихидэ Суга руководит японским кабинетом министров почти год. Этот пост он занял после отставки Синдзо Абэ, который сложил с себя полномочия из-за обострения хронического заболевания. В последнее время уровень поддержки Суги продолжал снижаться и достиг неблагоприятной отметки в тридцать процентов. Японец и его правительство неоднократно подвергались критике за недостаточно эффективные меры по противодействию пандемии коронавируса.

При этом стоит отметить, что Суга взял на себя управление кабмином в довольно сложный период. Помимо распространения опасной инфекции среди населения страны и связанных с этим экономических проблем, политик был вынужден решать задачу проведения в стране отложенной на год летней Олимпиады. Японские жители со скепсисом смотрели на намерение властей принять соревнования, которые, как ожидалось, могли спровоцировать рост случаев заболевания COVID-19 на территории островного государства. Кстати, в Токио после проведения ОИ был зафиксирован серьезный скачок случае заражения.

СМИ подчеркивают, что Ёсихидэ Суга 4 сентября прошел медицинское обследование. В свою очередь в окружении премьера отмечают, что этот штатное мероприятие и проблем у политика не имеется. Все дело в том, что Суга в последнее время много работал и не мог найти возможность проверить состояние своего здоровья.