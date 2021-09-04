Стали известны подробности выступления Тилля Линдеманна на Красной площади

В субботу специальный гость военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Тилль Линдеманн выступит на Красной площади в сопровождении трех военных оркестров.

Это первый опыт такого рода в его карьере. Впрочем, и для наших- тоже. Еще вчера представить выступление российских военных музыкантов с фронтменом Rammstein было довольно сложно.

Линдеманн споет "Любимый город", аккомпанируют ему: оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Показательный оркестр МЧС России и Оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

5 сентября Линдеманна мы тоже увидим. На Красной площади в два последних дня фестиваля будет петь и народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители. Выступления двух звезд станет кульминацией заключительного вечернего выступления XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В финале по традиции - праздничный салют.