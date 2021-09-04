Компаниям Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Судебное заседание пройдет в 422 Мировом судебном участке Таганского района 14 сентября. Суд рассмотрит соответствующие протоколы об административном правонарушении.

В суд поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по ч. 4 ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Максимальная санкция за это правонарушение составляет штраф до 8 млн рублей. Пять протоколов по аналогичной статье поступили в отношении Facebook. Еще два протокола по этой статье поступили в отношении Telegram. Заседания по всем трем компаниям пройдут в один день.

"Таким образом, с учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей", - сообщил источник ТАСС в суде.

IT-компании привлекают к административной ответственности за то, что они отказались удалить сведения с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в РФ.

Всего в нынешнем году только компания Facebook получила в России судебных штрафов на 49 млн рублей.

Напомним, ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp, Twitter и Facebook на миллионы рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны.