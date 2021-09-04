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04.09.2021 14:15
Рубрика: Экономика

Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей

Текст: Сергей Птичкин
Фото: REUTERS/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA Фото: REUTERS/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA
Фото: REUTERS/Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA

Компаниям Telegram, Facebook и Twitter грозят штрафы на общую сумму в 72 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Судебное заседание пройдет в 422 Мировом судебном участке Таганского района 14 сентября. Суд рассмотрит соответствующие протоколы об административном правонарушении.

Фото: iStock
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В суд поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по ч. 4 ст. 13.41. КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации").

Максимальная санкция за это правонарушение составляет штраф до 8 млн рублей. Пять протоколов по аналогичной статье поступили в отношении Facebook. Еще два протокола по этой статье поступили в отношении Telegram. Заседания по всем трем компаниям пройдут в один день.

"Таким образом, с учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей", - сообщил источник ТАСС в суде.

IT-компании привлекают к административной ответственности за то, что они отказались удалить сведения с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста в РФ.

Всего в нынешнем году только компания Facebook получила в России судебных штрафов на 49 млн рублей.

Напомним, ранее Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp, Twitter и Facebook на миллионы рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны.

Экономика Бизнес Крупные компании Digital Интернет Власть Право Административное право Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Twitter

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