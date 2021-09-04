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04.09.2021 22:08
Рубрика: В мире

Трамп продает отель в Вашингтоне в шаге от Белого дома

Текст: Александр Саможнев

Бывший президент Трамп ведет переговоры о продаже прав на свой отель Trump International в Вашингтоне, округ Колумбия. Удаление имени политика, написанного большими золотыми буквами. с центральной Пенсильвания-авеню станет символической бомбой, которую будут смаковать оппоненты.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Историческое здание стало реквизитом и символом для обеих сторон в политических войнах. Отель был центральным местом во время президентства Трампа, куда в лобби-бар и рестораны стекались его сторонники и сторонницы.

Как сообщает портала Axios со ссылкой на источники, Трамп продаст права аренды застройщику, который, в свою очередь, будет вести переговоры с гостиничными компаниями. Они будут управлять объектом, и проводить его ребрендинг. Детали условий сделки пока неизвестны, но представители экс-президента ведут переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами.

Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде здания красуются пять золотых букв фамилии политика. Источники сообщили, что бывший президент, скорее всего, получит меньше, чем 500 миллионов долларов, на которые он, по сообщениям, претендовал в 2019 году.

Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа серьезный удар нанесла пандемия коронавируса.

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