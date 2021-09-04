В ГА РФ представили виртуальный тур по выставке "Больше, чем архив"

"В наших коллекциях много предметов декоративно-прикладного искусства, живопись, ордена, награды, знамена. На выставке 21 тематический сюжет, и центр каждого - какой-то предмет. Естественно, в обрамлении документов, - рассказала "РГ" директор Госархива Лариса Роговая. - Скажем, под польскую Конституцию 1815 года, подписанную Александром I, Польский сейм заказывал ларец. Он находится у нас. В экспозиции будет то, что никогда не показывается и не выдается. Те же записные книжки императриц, великих княжон. Некоторые оформлены драгоценными камнями, вышивкой, акварелью".

Путешествие по выставочным залам федеральных архивов посвящено более чем двум векам российской истории.

Один из главных экспонатов - серебряный ларец с Актом о престолонаследии, который собственноручно написал император Павел I, еще будучи великим князем. Документ отменил закон Петра I, по которому, умирая, государь назначал себе преемника. Согласно Акту Павла, наследником автоматически становился старший сын царя. По этому Акту вся Романовская семья жила до 1917 года.

Более 20 килограммов серебра было израсходовано на другой огромный ларец, пожалованный императором Александром I для хранения грамот за военные подвиги Войска Донского, о чем сообщает выполненная из бирюзы надпись по его периметру.

Посетители увидят и уникальные автографы - например, стихотворение Пушкина "Полководец", собственноручно записанное поэтом в альбоме великой княгини Елены Павловны. Этот автограф Александра Сергеевича показан на выставке вместе с портретом самой Елены Павловны, исполненным "великим Карлом" Брюлловым.

"Мы показываем отдельные предметы, принадлежавшие знаменитой Матильде Кшесинской. Они из семейного архива великого князя Андрея Владимировича, мужа балерины. В ГА РФ попали и мундир великого князя, и первое балетное платье и туфли Кшесинской, в которых она постигала азы мастерства в Петербургском императорском театральном училище. В этом же архиве дневники танцовщицы с ее правкой, переписка, фотографии. Очень ценный исторический источник, где вся история ее взлета до примы-балерины. Матильда Феликсовна начала писать дневник в 80 лет. Это очень осмысленный документ", - говорит Роговая.

Путешествие по выставке начинайте здесь.

Предметы из Реестра уникальных документов:

1. Серебряный ларец с Актом о престолонаследии.

2. Польская Конституция.

3. Дневники Александры Федоровны, последние записи сделаны за несколько часов до расстрела.