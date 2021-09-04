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04.09.2021 08:57
Рубрика: В мире

В Индии разработана первая в мире ДНК-вакцина против COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Индия одобрила новую вакцину против COVID-19, которая использует кольцевые цепочки ДНК для защиты иммунной системы от вируса SARS-CoV-2. Это первая в мире вакцина такого типа, хотя в мире продолжаются клинические исследования подобных препаратов, сообщает Nature.

В отличие от других типов вакцин, новый препарат, названный создателями ZyCoV-D вводится в кожу без инъекции, для чего применяется специальное устройство - вакцина проникает в верхние слои эпидермиса под давлением. Результаты клинических исследований с участием 28 тысяч человек показали, что вакцина на 67% защищает от симптоматического COVID-19. Хотя эффективность не особенно высока по сравнению со многими другими вакцинами COVID-19, исследователи отмечают, что прямые сравнения некорректны - поскольку ZyCoV-D тестировалась против дельта-штамма, в то время как предшествующие препараты создавались на основе исходных штаммов SARS-CoV-2.

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"Это действительно важный шаг вперед в борьбе с COVID-19 во всем мире, потому что он демонстрирует, что у нас есть еще один класс вакцин, которые мы можем использовать", - цитирует Nature Питера Ричмонда, детского иммунолога из Университета Западной Австралии в Перте.

"Если ДНК-вакцины окажутся успешными, это действительно будущее вакцинологии, потому что их легко изготовить", - говорит Шахид Джамиль, вирусолог из Университета Ашока в Сонипате, Индия.

Пандемия COVID-19 ускорила разработку вакцин, использующих генетические технологии - это вакцины на основе РНК-мессенджеров и ДНК. Созданные первыми мРНК-вакцины (к этому типу относятся препараты Pfizer/BionTech и Moderna) вызывают сильную иммунную реакцию, и сейчас ими привиты уже сотни миллионов людей по всему миру. Но, как отмечает издание, ДНК-вакцины обладают рядом преимуществ: их легко производить, а готовые продукты более стабильны, чем мРНК-вакцины, которые обычно требуют хранения при очень низких температурах.

ZyCoV-D был разработан индийской фармацевтической фирмой Zydus Cadila со штаб-квартирой в Ахмедабаде. 20 августа регулирующий орган по лекарственным средствам Индии разрешил применение вакцины для людей в возрасте 12 лет и старше. Вводить ее будут тремя дозами. До сих пор вакцины этого типа применялись только у животных, например, лошадей.

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Введение вакцины не в мышцу, а под кожу объясняется тем, что эта область богата иммунными клетками. "Это помогает захватывать ДНК гораздо эффективнее, чем в мышцах", - поясняют исследователи.

При этом, как отмечает Nature, некоторые эксперты критиковали отсутствие прозрачности в процессе утверждения нового препарата, поскольку результаты испытаний на поздней стадии еще не были опубликованы. Однако разработчики обещают представить полный анализ для публикации в ближайшее время.

Компания-производитель заявляет, что препарат начнут использовать для вакцинации в Индии в сентябре, и планирует произвести до 50 миллионов доз к началу следующего года.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Вакцинация от коронавируса

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