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04.09.2021 18:20
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития назвали топ-5 успешных предприятий ж/д отрасли

Текст: Елена Манукиян

Пять предприятий железнодорожной отрасли увеличили выручку благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в Минэкономразвития. Так, доход АО "Тулажелдормаш" за три года вырос более чем в 2,5 раза или на 1,5 миллиарда рублей, почти в два раза он увеличился за два года на предприятии АО "ЛЗТ", наполовину за тот же период доход стал больше в компаниях ООО "НЭРЗ" и ООО "НПО "ВОЯЖ", на треть вырос в компании АО "РУЗХИММАШ".

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Оборот пяти предприятий в 2020 году в сравнении с годом вхождения в нацпроект вырос от 197 млн до полумиллиарда рублей", - рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что этих результатов удалось достичь благодаря технологиям бережливого производства, которые сегодня внедряются еще на 15 предприятиях железнодорожной отрасли.

Предприятие "РУЗХИММАШ", которое посетил министр, производит железнодорожные грузовые составы для нефтегазовой и нефтехимической промышленности: цистерны, хопперы, крытые вагоны, платформы. Оно вошло в нацпроект "Производительность труда" в середине 2019 года. Пилотным проектом по повышению производительности предприятия выбрали линию изготовления вагонов-хоперов для перевозки окатышей. Если раньше один такой вагон собирали 21 день, то теперь - 15. Незавершенными стояли 63 вагона - теперь 30.

В планах предприятия построить завод криогенного оборудования. Это позволит уже в 2022 году начать изготовление танк-контейнеров для перевозки сжиженного природного газа и водорода.

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