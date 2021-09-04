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04.09.2021 19:45
Рубрика: Экономика

В "Роскосмосе" заявили, что готовы к поставкам ракетных двигателей в США

Текст: Елена Манукиян

В случае необходимости "Роскосмос" готов поставлять российские двигатели РД-180 для американских ракет. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
Роскосмос планирует развертывание новой орбитальной станции через 5-6 лет

По словам Рогозина, в США уже запаслись нашими двигателями. Кроме того, завершился контракт на их поставку. "Однако если РД-180 будут вновь востребованы, мы готовы к сотрудничеству", - написал он в своем Facebook.

При этом поставки двигателя типа РД-181 в США продолжатся, подчеркнул глава "Роскосмоса". Этот двигатель ставится на первую ступень американской ракеты Antares (по две штуки). Всего с 2015 года в США их поставлено 22 штуки, из них 18 уже использованы. Ранее "Роскосмос" также получил разрешение на поставку в США новой модификации ракетных двигателей - РД-181М.

Между тем, двигатели РД-180 США нужны для ракеты-носителя Atlas-5. С 1999 года в Америку их было отправлено 122 штуки, из которых 93 уже использованы. Накануне Boeing и Lockheed Martin сообщили, что завершают продажу ракет Atlas-5, вместо которых планируют выпускать ракеты-носители Vulcan Centaur. Для них американские компании планируют использовать жидкостный ракетный двигатель BE-4, который сейчас тестируется, отмечает РИА Новости.

Экономика ВЭД Правительство "Роскосмос"

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