В РЖД напомнили, как можно сэкономить на поездке

До конца года, путешествуя на поезде с детьми, родители могут сэкономить до 40 процентов от стоимости поездки, напомнили в пресс-службе РЖД. Льготный тариф действует с начала августа, им уже воспользовались более 120 тысяч россиян.

При этом в течение последнего летнего месяца наши соотечественники чаще всего путешествовали "со скидкой" к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа, в Москву и Санкт-Петербург, а также в Карелию, отмечается на сайте компании. Наибольшее число льготных билетов оформлено из Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону, Адлера, Анапы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из Самары, Казани, Нижнего Новгорода и других городов Поволжья.

В РЖД уточнили, что точный размер скидки рассчитывается индивидуально: он определяется, как разница между текущей ценой билета и половиной стоимости поездки по такому же маршруту, но в плацкартном вагоне. Приобрести льготные билеты могут только семьи с детьми до 18 лет, для этого им нужно обратиться в кассы поездов дальнего следования АО "ФПК" и предъявить документы, подтверждающие степень родства. Возврат льготных проездных документов возможен только при отказе от всего заказа.