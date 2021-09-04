В США объявили о гибели пяти моряков после крушения вертолета в Калифорнии

Пять моряков Военно-морских сил США были объявлены погибшими. Они исчезли после крушения вертолета у побережья Калифорнии, говорится в сообщении 3-го флота США в субботу.

Вертолет MH-60S, в котором находились моряки, разбился примерно в 100 километрах от побережья города Сан-Диего во время выполнения обычных полетов во вторник, сообщает CNN. ВМС прекратили поисково-спасательную операцию в субботу.

Военно-морской флот сообщит имена пяти моряков, объявленных погибшими, в течение 24 часов после уведомления их ближайших родственников.