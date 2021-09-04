Власти Нью-Йорка знали о проблемах в затопленных подвалах до трагедии

Власти Нью-Йорка знали о проблемах с подвальными квартирами до того, как ураган Ида затопил их.

В городские коммунальные службы в последние недели поступили жалобы на две квартиры в подвале, где жильцы в среду вечером утонули в результате внезапного наводнения, вызванного ураганом Ида. В двух случаях инспекторы закрывали дела после того, как они дважды не могли попасть внутрь зданий, согласно онлайн-записям Департамента строительства Нью-Йорка (DOB). В третьем случае DOB допустил нарушения в отношении незаконной квартиры, которую сняли с баланса в 2001 году, а последующая жалоба жителей дома в 2007 году на то, что в подвале находится "самострой", была признана необоснованной, сообщает The New York Post со ссылкой на учетные записи департамента.

Напомним, что в среду в городе выпало рекордное количество осадков - 8 сантиметров, которое почти остановило работу городской системы метро и вызвало десятки спасательных операций на воде. Сильные дожди затопили жилые дома даже вдали от береговой линии города, не подверженные наводнениям, повредив множество домов и превратив по меньшей мере шесть подвальных квартир в смертельные ловушки. Во время наводнения в Нью-Йорке погибли в общей сложности 13 человек, в том числе 11 человек утонули в подвальных помещениях, которые находятся в Квинсе и Бруклине.

По словам мэра города Билла де Блазио, в Нью-Йорке насчитывается более 50 тысяч квартир, расположенных в подвальных помещениях, где проживает не менее 100 000 человек. В 2009 году, согласно исследованию "Центра Пратта" (Pratt Center for Community Development), в городе насчитывалось примерно 114 тысяч квартир, расположенных в подвальных помещениях.

В пятницу генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс призвала власти города предоставить ваучеры на экстренное жилье всем жителям Нью-Йорка, живущим в незаконных квартирах в подвалах, сославшись на то, что экстремальные погодные явления стали "правилом, а не исключением" из-за изменения климата. В целом, как и в случае с пандемией коронавируса, наибольшему риску во время урагана Ида оказались подвержены иммигранты, люди с низкими доходами и представители национальных меньшинств, которые составляют большинство жителей так называемых подвальных квартир.

Между тем

В штате Луизиана Ида повредила или разрушила более 22 тысяч опор ЛЭП, больше, чем ураганы Катрина, Зета и Дельта вместе взятые. Эти цифры президент и генеральный директор местной энергетической компании Entergy Филипп Мэй назвал "ошеломляющими". Более 5200 трансформаторов вышли из строя, оборвались почти 26000 участков отрезка проводов передачи между ними.