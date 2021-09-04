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04.09.2021 18:56
Рубрика: Общество

Врач Мясников сравнил натуральные и синтетические витамины

Текст: Елена Манукиян

Натуральные витамины организм получает из продуктов питания, и от них гораздо больше пользы, поскольку они попадают прямо в цель, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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По его словам, раньше считалось, что лучше принимать их синтетический аналог. "Но аптечные витамины бьют по организму, как из пулемета, и очень часто плохо усваиваются", - говорит Мясников. Поэтому он посоветовал больше есть натуральные продукты: овощи, фрукты, мясо, курицу, рыбу.

Между тем в августе среди россиян резко вырос спрос на витамины, говорится в исследовании компании "Общественная потребительская инициатива". Так, каждая пятая аптечная организация отметила повышенный интерес покупателей к витаминным комплексам как средству профилактики и повышения иммунитета в условиях пандемии.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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