За сутки в России подтверждено 18 780 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 780 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое

Москва - 1549

Санкт-Петербург - 1494

Московская область - 756

Свердловская область - 512

Ростовская область - 479

Воронежская область - 462

Пермский край - 462

Самарская область - 452

Красноярский край - 395

Нижегородская область - 391

Иркутская область - 387

Омская область - 383

Челябинская область - 373

Ставропольский край - 356

Волгоградская область - 349

Оренбургская область - 342

Республика Башкортостан - 303

Хабаровский край - 299

Астраханская область - 289

Ульяновская область - 273

Архангельская область - 258

Республика Крым - 255

Алтайский край - 243

Краснодарский край - 242

Саратовская область - 237

Тюменская область - 235

Приморский край - 231

Пензенская область - 229

Республика Коми - 228

Удмуртская Республика - 227

Вологодская область - 223

Липецкая область - 196

Ленинградская область - 192

Тверская область - 189

Ярославская область - 188

Калининградская область - 182

Новосибирская область - 173

Кемеровская область - 170

Республика Дагестан - 170

Курская область - 169

Владимирская область - 169

Забайкальский край - 162

Брянская область - 157

Ханты-Мансийский автономный округ - 149

Белгородская область - 147

Республика Саха (Якутия) - 146

Республика Карелия - 145

Мурманская область - 145

Смоленская область - 132

Курганская область - 127

Севастополь - 125

Амурская область - 124

Новгородская область - 122

Ивановская область - 119

Республика Хакасия - 117

Кировская область - 112

Калужская область - 108

Рязанская область - 108

Тульская область - 108

Томская область - 105

Ямало-Ненецкий автономный округ - 102

Чеченская Республика - 97

Сахалинская область - 93

Тамбовская область - 91

Псковская область - 90

Республика Бурятия - 89

Республика Калмыкия - 87

Костромская область - 82

Орловская область - 80

Кабардино-Балкарская Республика - 78

Республика Чувашия - 74

Республика Северная Осетия-Алания - 71

Республика Мордовия - 67

Республика Тыва - 64

Республика Ингушетия - 64

Республика Марий Эл - 58

Республика Адыгея - 54

Республика Татарстан - 51

Камчатский край - 49

Карачаево-Черкесская Республика - 48

Еврейская автономная область - 38

Республика Алтай - 33

Магаданская область - 26

Ненецкий автономный округ - 14

Чукотский автономный округ - 10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 993 954 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Москва 0,1%

Республика Алтай, Республика Бурятия 0,16%

Орловская область, Московская область 0,18%

За последние сутки подтверждено 796 смертей

Москва 55

Санкт-Петербург 35

Свердловская область 34

Краснодарский край 33

Ростовская область 28

Пермский край 28

Красноярский край 24

Челябинская область 22

Ставропольский край 21

Самарская область 21

Алтайский край 20

Тюменская область 19

Московская область 18

Саратовская область 17

Республика Крым 16

Волгоградская область 16

Пензенская область 16

Республика Дагестан 15

Республика Башкортостан 15

Иркутская область 15

Удмуртская Республика 14

Нижегородская область 13

Оренбургская область 12

Омская область 12

Владимирская область 11

Тульская область 11

Республика Чувашия 11

Новосибирская область 11

Брянская область 10

Липецкая область 10

Вологодская область 10

Астраханская область 10

Ульяновская область 9

Мурманская область 8

Новгородская область 8

Смоленская область 7

Ярославская область 7

Республика Коми 7

Республика Хакасия 7

Белгородская область 6

Воронежская область 6

Рязанская область 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Карачаево-Черкесская Республика 6

Кемеровская область 6

Калужская область 5

Курская область 5

Тверская область 5

Курганская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Республика Тыва 5

Забайкальский край 5

Костромская область 4

Тамбовская область 4

Севастополь 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Республика Татарстан 4

Республика Саха (Якутия) 4

Хабаровский край 4

Сахалинская область 4

Ивановская область 3

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Республика Калмыкия 3

Чеченская Республика 3

Приморский край 3

Орловская область 2

Псковская область 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Республика Алтай 2

Магаданская область 2

Еврейская автономная область 2

Архангельская область 1

Ленинградская область 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Бурятия 1

За весь период по России умерло 186 407 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 737 человек

Московская область 1385

Москва 1356

Санкт-Петербург 1228

Республика Коми 811

Иркутская область 659

Пермский край 508

Свердловская область 479

Нижегородская область 473

Красноярский край 455

Ростовская область 401

Республика Крым 357

Оренбургская область 342

Пензенская область 326

Волгоградская область 322

Хабаровский край 312

Удмуртская Республика 278

Саратовская область 272

Челябинская область 268

Псковская область 261

Архангельская область 258

Ставропольский край 240

Ярославская область 221

Тверская область 218

Вологодская область 213

Забайкальский край 213

Самарская область 211

Ульяновская область 204

Омская область 202

Курская область 199

Воронежская область 197

Астраханская область 194

Республика Хакасия 188

Ханты-Мансийский автономный округ 187

Калининградская область 184

Кемеровская область 184

Тюменская область 180

Калужская область 179

Республика Башкортостан 175

Брянская область 173

Владимирская область 168

Приморский край 168

Белгородская область 166

Республика Дагестан 166

Республика Карелия 158

Республика Бурятия 152

Ивановская область 142

Ямало-Ненецкий автономный округ 135

Сахалинская область 135

Республика Калмыкия 132

Чеченская Республика 129

Липецкая область 123

Тамбовская область 123

Новгородская область 122

Севастополь 122

Рязанская область 117

Кировская область 116

Курганская область 115

Костромская область 114

Новосибирская область 113

Орловская область 112

Смоленская область 112

Тульская область 101

Кабардино-Балкарская Республика 96

Мурманская область 94

Алтайский край 94

Республика Тыва 92

Ленинградская область 81

Краснодарский край 79

Республика Ингушетия 78

Республика Чувашия 65

Республика Алтай 60

Республика Марий Эл 53

Республика Мордовия 52

Республика Татарстан 51

Томская область 49

Амурская область 47

Еврейская автономная область 42

Республика Адыгея 37

Карачаево-Черкесская Республика 29

Республика Северная Осетия - Алания 26

Магаданская область 23

Камчатский край 18

Ненецкий автономный округ 8

Чукотский автономный округ 8

Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 255 475.