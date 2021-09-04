За сутки в России подтверждено 18 780 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 18 780 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений.
Москва - 1549
Санкт-Петербург - 1494
Московская область - 756
Свердловская область - 512
Ростовская область - 479
Воронежская область - 462
Пермский край - 462
Самарская область - 452
Красноярский край - 395
Нижегородская область - 391
Иркутская область - 387
Омская область - 383
Челябинская область - 373
Ставропольский край - 356
Волгоградская область - 349
Оренбургская область - 342
Республика Башкортостан - 303
Хабаровский край - 299
Астраханская область - 289
Ульяновская область - 273
Архангельская область - 258
Республика Крым - 255
Алтайский край - 243
Краснодарский край - 242
Саратовская область - 237
Тюменская область - 235
Приморский край - 231
Пензенская область - 229
Республика Коми - 228
Удмуртская Республика - 227
Вологодская область - 223
Липецкая область - 196
Ленинградская область - 192
Тверская область - 189
Ярославская область - 188
Калининградская область - 182
Новосибирская область - 173
Кемеровская область - 170
Республика Дагестан - 170
Курская область - 169
Владимирская область - 169
Забайкальский край - 162
Брянская область - 157
Ханты-Мансийский автономный округ - 149
Белгородская область - 147
Республика Саха (Якутия) - 146
Республика Карелия - 145
Мурманская область - 145
Смоленская область - 132
Курганская область - 127
Севастополь - 125
Амурская область - 124
Новгородская область - 122
Ивановская область - 119
Республика Хакасия - 117
Кировская область - 112
Калужская область - 108
Рязанская область - 108
Тульская область - 108
Томская область - 105
Ямало-Ненецкий автономный округ - 102
Чеченская Республика - 97
Сахалинская область - 93
Тамбовская область - 91
Псковская область - 90
Республика Бурятия - 89
Республика Калмыкия - 87
Костромская область - 82
Орловская область - 80
Кабардино-Балкарская Республика - 78
Республика Чувашия - 74
Республика Северная Осетия-Алания - 71
Республика Мордовия - 67
Республика Тыва - 64
Республика Ингушетия - 64
Республика Марий Эл - 58
Республика Адыгея - 54
Республика Татарстан - 51
Камчатский край - 49
Карачаево-Черкесская Республика - 48
Еврейская автономная область - 38
Республика Алтай - 33
Магаданская область - 26
Ненецкий автономный округ - 14
Чукотский автономный округ - 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 993 954 случая (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Москва 0,1%
Республика Алтай, Республика Бурятия 0,16%
Орловская область, Московская область 0,18%
Москва 55
Санкт-Петербург 35
Свердловская область 34
Краснодарский край 33
Ростовская область 28
Пермский край 28
Красноярский край 24
Челябинская область 22
Ставропольский край 21
Самарская область 21
Алтайский край 20
Тюменская область 19
Московская область 18
Саратовская область 17
Республика Крым 16
Волгоградская область 16
Пензенская область 16
Республика Дагестан 15
Республика Башкортостан 15
Иркутская область 15
Удмуртская Республика 14
Нижегородская область 13
Оренбургская область 12
Омская область 12
Владимирская область 11
Тульская область 11
Республика Чувашия 11
Новосибирская область 11
Брянская область 10
Липецкая область 10
Вологодская область 10
Астраханская область 10
Ульяновская область 9
Мурманская область 8
Новгородская область 8
Смоленская область 7
Ярославская область 7
Республика Коми 7
Республика Хакасия 7
Белгородская область 6
Воронежская область 6
Рязанская область 6
Кабардино-Балкарская Республика 6
Карачаево-Черкесская Республика 6
Кемеровская область 6
Калужская область 5
Курская область 5
Тверская область 5
Курганская область 5
Ямало-Ненецкий автономный округ 5
Республика Тыва 5
Забайкальский край 5
Костромская область 4
Тамбовская область 4
Севастополь 4
Республика Северная Осетия - Алания 4
Республика Татарстан 4
Республика Саха (Якутия) 4
Хабаровский край 4
Сахалинская область 4
Ивановская область 3
Республика Карелия 3
Республика Адыгея 3
Республика Калмыкия 3
Чеченская Республика 3
Приморский край 3
Орловская область 2
Псковская область 2
Республика Марий Эл 2
Республика Мордовия 2
Республика Алтай 2
Магаданская область 2
Еврейская автономная область 2
Архангельская область 1
Ленинградская область 1
Кировская область 1
Ханты-Мансийский автономный округ 1
Республика Бурятия 1
За весь период по России умерло 186 407 человек.
Московская область 1385
Москва 1356
Санкт-Петербург 1228
Республика Коми 811
Иркутская область 659
Пермский край 508
Свердловская область 479
Нижегородская область 473
Красноярский край 455
Ростовская область 401
Республика Крым 357
Оренбургская область 342
Пензенская область 326
Волгоградская область 322
Хабаровский край 312
Удмуртская Республика 278
Саратовская область 272
Челябинская область 268
Псковская область 261
Архангельская область 258
Ставропольский край 240
Ярославская область 221
Тверская область 218
Вологодская область 213
Забайкальский край 213
Самарская область 211
Ульяновская область 204
Омская область 202
Курская область 199
Воронежская область 197
Астраханская область 194
Республика Хакасия 188
Ханты-Мансийский автономный округ 187
Калининградская область 184
Кемеровская область 184
Тюменская область 180
Калужская область 179
Республика Башкортостан 175
Брянская область 173
Владимирская область 168
Приморский край 168
Белгородская область 166
Республика Дагестан 166
Республика Карелия 158
Республика Бурятия 152
Ивановская область 142
Ямало-Ненецкий автономный округ 135
Сахалинская область 135
Республика Калмыкия 132
Чеченская Республика 129
Липецкая область 123
Тамбовская область 123
Новгородская область 122
Севастополь 122
Рязанская область 117
Кировская область 116
Курганская область 115
Костромская область 114
Новосибирская область 113
Орловская область 112
Смоленская область 112
Тульская область 101
Кабардино-Балкарская Республика 96
Мурманская область 94
Алтайский край 94
Республика Тыва 92
Ленинградская область 81
Краснодарский край 79
Республика Ингушетия 78
Республика Чувашия 65
Республика Алтай 60
Республика Марий Эл 53
Республика Мордовия 52
Республика Татарстан 51
Томская область 49
Амурская область 47
Еврейская автономная область 42
Республика Адыгея 37
Карачаево-Черкесская Республика 29
Республика Северная Осетия - Алания 26
Магаданская область 23
Камчатский край 18
Ненецкий автономный округ 8
Чукотский автономный округ 8
Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 255 475.