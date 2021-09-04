Завершились самые масштабные в истории Армейские международные игры

В парке "Патриот" под Москвой состоялось официальное закрытие игр АрМИ-2021. В общекомандном зачете первые пять мест распределились так: 1 - Россия, 2 - Узбекистан, 3 - КНР, 4 - Беларусь, 5 - Иран. Вхождение армии Ирана в пятерку лидеров стало сенсацией игр, так же, как и ошеломляющий успех Узбекистана, обошедшего в общекомандном зачете такую сверхдержаву, как Китай.

Игры проходили с 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах различных государств и в акваториях трех морей - Каспийского, Аравийского и Японского.

Просто удивительно, что в период ковидной пандемии, когда серьезно ограничивались различные международные мероприятия, военные игры, наоборот, нарастили количество участников. Впервые различные конкурсы проходили на территориях одиннадцати стран: Алжира, Армении, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии, Узбекистана и, конечно, России. Опять же впервые количество задействованных зарубежных полигонов превысило количество российских. В нашей стране соревнования проходили на одиннадцати полигонах - во всех военных округах. Двенадцать полигонов были за пределами России на территории десяти стран, от Алжира до Вьетнама и Китая.

В нынешних Армейских международных играх приняли участие 277 команд армий 42 стран из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Впервые в играх участвовали военные подразделения из Бразилии, Буркина-Фасо, Камеруна, Кипра и Королевства Эсватини. Общая численность участников превысила 5000 человек.

Самые представительные команды выставили Россия, Беларусь, Китай и Узбекистан. Наши команды приняли участие во всех 34 конкурсах, белорусские - в двадцати семи, узбекские военные - в двадцати четырех конкурсах, китайские - в двадцать одном. Результаты прошедших игр показали, что армия Узбекистана по своей профессиональной подготовке, наверное, лучшая в Средней Азии.

Впервые конкурс "Верный друг" прошел на территории Алжира. Соревновались вместе со своими четвероногими друзьями военные кинологи Алжира, Беларуси, Вьетнама, Узбекистана и России.

Впервые соревнования военных полицейских "Страж порядка" прошли на территории Республики Сербия. В них участвовали команды России, Катара, Казахстана, Кипра, Ирана, Сербии.

Впервые участников конкурса военных автоинспекторов "Дорожный патруль" принял Катар. Состязались команды Беларуси, Ирана, России, Катара и Узбекистана.

Впервые соревнования состоялись и на территории Вьетнама. В Ханое прошел конкурс аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район". Свою подготовку показывали команды Беларуси, Вьетнама, Лаоса, Мали и России.

Самым зрелищным соревнованием был, конечно же, "Танковый биатлон". В нем приняли участие команды девятнадцати стран. Все команды выступали на танках Т-72Б3. Команда Китая традиционно "воевала" на танках собственного производства Type 96. Команды были поделены на два дивизиона - по результатом прошлогодних соревнований.

Соревнования оказались на редкость напряженными. Если все прошлые годы в лидерах шли танкисты России, Китая и Беларуси, то в этот раз сильнейшая команда Беларуси в финал не прошла. За золото, серебро и бронзу сражались команды Азербайджана, Казахстана, Китая и России.

Белорусам просто не повезло. Когда у них должен был состояться полуфинальный заезд 1 сентября, на полигоне в Алабино пошел проливной дождь, и заезды перенесли на 2 сентября. Скорее всего, танкисты просто "перегорели" выбились из ритма и показали не лучший результат.

В напряженнейшей борьбе лучшими оказались танкисты России, вторыми - китайские, на третьем месте казахи. Команда Азербайджана заняла четвертое место. Танкисты этих четырех стран - лучшие в мире. Ну и, конечно, танкисты Республики Беларусь, пусть они и не прошли в финал.

Специалисты отметили, что уровень профессиональной подготовки танкистов всех команд, принимавших участие в соревнованиях этого года, значительно вырос по сравнению с прошлыми годами.

Армейские международные игры, которые проводятся с 2015 года, уникальны тем, что это единственные в мире открытые состязания лучших военных профессионалов лучших армий мира.

Стоит напомнить - в первых играх АрМИ-2015 принимали участие 57 команд из 17 стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. И проходили они только на территории России. А в АрМИ-2021 приняли участие 277 команд армий 42 стран мира. При этом были задействованы двенадцать полигонов за пределами России.

Фактически Генштаб наших Вооруженных сил руководил масштабными военными учениями. Не только международными, но даже межконтинентальными.

Минобороны России, перебрасывая за тысячи километров воинские подразделения и отслеживая их действия в режиме реального времени на совершенно различных, как принято в армейском лексиконе, театрах военных действий, получило опыт управления совершенно разнородными силами и средствами. Ведь в соревнованиях участвовали почти все составляющие Воздушно-космических сил, ВМФ и Сухопутных войск. И не только отечественных Вооруженных сил.

Пентагон надувает щеки от собственного величия, в которое, как кажется, уже не верят даже ближайшие союзники США. При этом в НАТО продолжают бряцать оружием и вполне серьезно грозить нашей стране.

А вот мы никому не грозим. Более того - Сергею Шойгу удалось невозможное. Он объединил в своеобразных Олимпийских военных играх подразделения армий сорока двух стран. И хотя не все эти страны с военной точки зрения дружат друг с другом, они, как настоящие олимпийцы, отбросив взаимную неприязнь, мерялись военной силой не на поле боя, а на учебных полигонах. И покидали эти полигоны уже почти как ратные товарищи. Не будет преувеличением назвать нашего министра обороны настоящим миротворцем. И он давно заслужил Нобелевскую премию мира.