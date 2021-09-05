Афганские студентки будут обязаны носить абайю и никаб

Согласно указу, изданному "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) накануне начала учебного года, афганские студентки будут обязаны носить черную абайю с никабом и должны брать уроки в раздельных однополых классах. Абайя, которую должны носить студентки учебных заведений, представляет собой длинное платье, полностью покрывающее части тела, за исключением кистей рук. Никаб, в отличие от паранджи, закрывает лицо, но оставляет открытыми глаза.

Девушки-студентки также должны будут покинуть класс за пять минут до студентов и ждать ухода из здания в залах ожидания, пока молодые люди не покинут помещение. Университеты будут обязаны "набирать учителей-женщин для студенток" или пытаться набирать "учителей старшего возраста", мораль и поведение которых "тщательно изучены".

Что касается однополых классов, "это будет сложно с практической точки зрения, у нас недостаточно учителей или классов, чтобы отделить девочек от мальчиков", сказал в интервью AFP профессор одного из кабульских университетов, пожелавший остаться неназванным. "Но тот факт, что они разрешат девочкам ходить в школу и университет, сам по себе является важным и позитивным шагом", - добавил он.

Когда исламистское движение впервые пришло к власти в период с 1996 по 2001 год, так называемое "правило единственного пола" не позволяло почти всем женщинам учиться. Ношение паранджи, длинной вуали, полностью закрывающей голову и тело, с проволочной сеткой, закрывающей глаза, было тогда обязательным.

До возвращения "Талибана" к власти афганские студентки могли посещать занятия в смешанных классах и семинары, проводимые мужчинами.

За последние двадцать лет школы и университеты не избежали насилия, потрясшего страну, пострадавшую от многочисленных смертоносных нападений. "Талибан" всегда отрицал свою причастность к этим нападениям, ответственность за многие из которых бралась на себя местным отделением ИГИЛ (группировка запрещена в РФ).