Актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую клинику

Российский актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую больницу в Москве с острым психозом. Как передает 5-tv, у артиста "случился срыв из-за тяжелобольной дочери" и ближайшие дни он проведет в клинике под надзором специалистов.

Канал уточнил: "изначально врачи подозревали отравление психоактивными препаратами", но проведенные анализы этого не подтвердили.

Сообщается: ранее Алексеев выкрал у жены их ребенка и долгое время скрывал местонахождение четырехлетней дочери Василисы, но позже вернулся с девочкой домой.

Василиса, дочь Артема и актрисы Галины Безрук, в прошлом месяце попала в больницу и "чудом осталась жива" - ребенку провели сложную операцию. При этом супруга артиста попросила не звонить и не расспрашивать их, что конкретно произошло.

Артем Алексеев родился в 1983 году. На экранах дебютировал в 2010-м: "Бомбила", "Белый Тигр", "Братаны", "Последний янычар", "Екатерина", "Годунов" (главная роль), "Диверсант. Крым", "Коридор бессмертия".