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Актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую клинику

Новости
    05.09.2021, 17:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую больницу в Москве с острым психозом. Как передает 5-tv, у артиста "случился срыв из-за тяжелобольной дочери" и ближайшие дни он проведет в клинике под надзором специалистов.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Канал уточнил: "изначально врачи подозревали отравление психоактивными препаратами", но проведенные анализы этого не подтвердили.

Сообщается: ранее Алексеев выкрал у жены их ребенка и долгое время скрывал местонахождение четырехлетней дочери Василисы, но позже вернулся с девочкой домой.

Василиса, дочь Артема и актрисы Галины Безрук, в прошлом месяце попала в больницу и "чудом осталась жива" - ребенку провели сложную операцию. При этом супруга артиста попросила не звонить и не расспрашивать их, что конкретно произошло.

Артем Алексеев родился в 1983 году. На экранах дебютировал в 2010-м: "Бомбила", "Белый Тигр", "Братаны", "Последний янычар", "Екатерина", "Годунов" (главная роль), "Диверсант. Крым", "Коридор бессмертия".

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