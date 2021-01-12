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Россияне назвали "Диверсант. Крым" лучшим сериалом

Новости
    12.01.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков

Исследовательская компания Mediascope составила список отечественных телесериалов, пользовавшихся особым успехом аудитории в прошлом году.

Фото: kinopoisk.ru
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Чарт публикует KP.RU, и из него следует, что больше всего российский зритель полюбил шоу Первого канала "Диверсант. Крым". Сериал, вышедший в эфир 9 мая и завершивший трилогию про советских разведчиков, действовавших в годы Великой Отечественной войны, собрал аудиторию в более чем шесть миллионов зрителей, оставив далеко позади ближайшего конкурента.

При этом, что примечательно, первую десятку списка составляет исключительно продукция двух ведущих каналов страны - Первого и "России 1". А сам Топ-10 выглядит так:

1. Военно-приключенческий боевик "Диверсант. Крым" (Первый канал, аудитория - 6 024 500 человек)

Фото: kinopoisk.ru
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2. Мелодрама "Паромщица" ("Россия 1", 4 919 600)

3. Историческая драма с Чулпан Хаматовой "Зулейха открывает глаза" ("Россия 1", аудитория 4 836 500)

4. "Диверсант" (Первый, 4 817 100)

5. Историческая драма "Грозный" ("Россия 1", 4 094 100)

Фото: kinopoisk.ru
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6. Мелодрама / ретродетектив с Ходченковой "Казанова" (Первый, 3 933 700)

7. Музыкальный байопик "Магомаев" (Первый, 3 913 200)

8. Военная драма "Джульбарс" (Первый, 3 849 600)

9. "Диверсант. Конец войны" (Первый, 3 825 700)

10. Детектив "Тайны следствия-20" ("Россия 1", 3 821 500 человек)

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