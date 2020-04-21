Новости

Премьеру продолжения "Венома" перенесли на 2021 год 21.04.2020
Умер актер из "Санта-Барбары" и "Зеленых просторов" Том Лестер 21.04.2020
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии 21.04.2020
От коронавируса умер актер и режиссер Иван Щёголев 21.04.2020
Трейлер: названа дата премьеры нового 52-серийного сезона "Смешариков" 21.04.2020

Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов

Новости
    21.04.2020, 22:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Телесериал "Зулейха открывает глаза" о судьбе раскулаченных уже установил несколько рекордов сезона.

Фото: youtube.com/ Руски Дом у Београду
Видео: Милош Бикович поблагодарил Россию за помощь Сербии

В частности, как сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, за первую неделю показа средняя доля совершеннолетней аудитории сериала составила 21,1% при рекордном среднем рейтинге 7,4%.

Таким образом многосерийный фильм Егора Анашкина стал самым рейтинговым среди сериалов сезона с сентября 2019-го по апрель 2020-го.

За первую неделю на канале "Россия 1" показали первые пять серий - из восьми. Только что вышла седьмая, завтра - заключительная.

Также "Зулейха" стала самым популярным сериалом сезона среди зрителей всех возрастов (аудитория зрителей старше четырёх лет): средняя доля зрителей составила 20,2%, рейтинг - 6,4%.

Напомним, показ сериала, основанного на одноимённом романе Гузели Яхиной, сопровождается бурной общественной дискуссией. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова пожаловалась на травлю.

Сама Яхина комментировать обвинения в неуважении к истории отказалась, заявив, что "всё сказала в книге". А режиссёр Анашкин призвал критиков "отпустить историю".

Новости

Первый состав "Мстителей" Marvel показали в преклонном возрасте 21.04.2020
Дэвид Линч прокомментировал слухи о продолжении "Твин Пикс" 21.04.2020
Телеведущего Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке 21.04.2020
Премьеру "Бэтмена" Мэтта Ривза перенесли из-за коронавируса 21.04.2020
⧣ Россия
Фото: Александр Хитров/БелТА/ТАСС
Татьяна Буланова пожаловалась, что коронавирус оставил ее без денег 20.04.2020
Россияне осадили Instagram Джонни Деппа 20.04.2020
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса 20.04.2020
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/NetflixANZ
Вышел трейлер нового сериала от авторов "Американской истории ужасов" 21.04.2020
Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч 20.04.2020
Рики Джервейс: Продолжения "Офиса" не будет 20.04.2020
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Исполнитель роли Люциуса Малфоя рассказал о его будущем 20.04.2020
В Праге умер один из создателей "Тома и Джерри" и "Папая" Джин Дейч 20.04.2020
Сарик Андреасян экранизирует "Евгения Онегина" в стиле "Великого Гэтсби" 19.04.2020