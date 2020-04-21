Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов

Телесериал "Зулейха открывает глаза" о судьбе раскулаченных уже установил несколько рекордов сезона.

В частности, как сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на пресс-службу ВГТРК, за первую неделю показа средняя доля совершеннолетней аудитории сериала составила 21,1% при рекордном среднем рейтинге 7,4%.

Таким образом многосерийный фильм Егора Анашкина стал самым рейтинговым среди сериалов сезона с сентября 2019-го по апрель 2020-го.

За первую неделю на канале "Россия 1" показали первые пять серий - из восьми. Только что вышла седьмая, завтра - заключительная.

Также "Зулейха" стала самым популярным сериалом сезона среди зрителей всех возрастов (аудитория зрителей старше четырёх лет): средняя доля зрителей составила 20,2%, рейтинг - 6,4%.

Напомним, показ сериала, основанного на одноимённом романе Гузели Яхиной, сопровождается бурной общественной дискуссией. Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова пожаловалась на травлю.

Сама Яхина комментировать обвинения в неуважении к истории отказалась, заявив, что "всё сказала в книге". А режиссёр Анашкин призвал критиков "отпустить историю".