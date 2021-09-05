Аналитики выяснили, готовы ли россияне получать "зарплату в конверте"

Согласно исследованию SuperJob, сейчас только 39% россиян готовы устроиться на работу с "серой" или "черной" зарплатой.

Как рассказали аналитики, число тех, кто согласен на "зарплату в конверте" меняется в зависимости от условий на рынке труда - чем они стабильнее, тем меньше желающих. Так, в 2019 году 60% респондентов были готовы устроиться в компанию с двойной бухгалтерией, в сентябре 2020 этот показатель снизился до 39%, а затем в декабре, с обострением эпидситуации по коронавирусу, поднялся до 45%.

Работники, которые получают "черную" зарплату, фактически не имеют трудового договора, с их дохода не удерживаются НДФЛ и взносы. "Серой" зарплата считается, если делится на две части - одна является "официальной", то есть проходит по документам и подлежит обязательным отчислениям, а вторая начисляется мимо кассы.

Чаще на "черную" зарплату соглашаются мужчины - 43% против 36% среди женщин. Старшее поколение относится к этому более терпимо, чем молодежь, сообщает РБК со ссылкой на исследование. Среди россиян до 24 на "зарплату в конверте" готовы 35%, а в возрастной группе старше 45 лет таких уже 42%. Чаще всего на "серую" или "черную" зарплату согласны респонденты с доходом менее 30 тысяч рублей.

Опрос проводился среди экономически активного населения во всех округах страны с 18 августа по 2 сентября.