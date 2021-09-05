Более половины россиян считают русский язык важнейшим школьным предметом

Согласно опросу, который провел Институт Пушкина вместе с московским отделением общества "Знание", родной язык и культура являются важнейшими предметами для современников. Исследование было организовано в рамках акции "В день Знаний спроси у "Знания". Пользователям социальных сетей предложили задать вопрос на интересующую тему, на который потом ответят эксперты.

"Снова мы видим, что, несмотря на цифровизацию, сплошную автоматизацию, роботизацию, люди по-прежнему считают, что родной язык и культура важнее всего в современном мире. Заданные в соцсетях вопросы в основном касаются русского языка, литературы, образования и выбора профессии, грамотного общения", - прокомментировала результаты опроса ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Она напомнила, что, по данным Работа.Ру, 58 процентов россиян считают русский язык самым важным школьным предметом.

"Все это говорит об истинно национальном значении темы изучения и преподавания русского языка", - подчеркнула Русецкая и рассказала, что этом году на филологический факультет Института Пушкина снова пришли абитуриенты с самыми высокими баллами. - Средний результат ЕГЭ студентов, поступивших на бюджет в этом году по трем предметам - русскому языку, русской литературе и английскому языку - составил 91 балл. Более четверти первокурсников имеют сто баллов по одному или двум предметам".

По мнению ректора, в обществе существует понимание, что профессия, связанная с русским языком, это хорошая перспектива для детей. "Как говорил основатель нашего института академик Виталий Григорьевич Костомаров, а он был очень остроумным человеком, русский язык и кормит, и поит. И это действительно так", - заключила ректор.