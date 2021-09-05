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05.09.2021 11:56
Рубрика: Общество

Более половины россиян считают русский язык важнейшим школьным предметом

Текст: Елена Новоселова
Согласно опросу, который провел Институт Пушкина вместе с московским отделением общества "Знание", родной язык и культура являются важнейшими предметами для современников. Исследование было организовано в рамках акции "В день Знаний спроси у "Знания". Пользователям социальных сетей предложили задать вопрос на интересующую тему, на который потом ответят эксперты.
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

"Снова мы видим, что, несмотря на цифровизацию, сплошную автоматизацию, роботизацию, люди по-прежнему считают, что родной язык и культура важнее всего в современном мире. Заданные в соцсетях вопросы в основном касаются русского языка, литературы, образования и выбора профессии, грамотного общения", - прокомментировала результаты опроса ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Фото: iStock
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Она напомнила, что, по данным Работа.Ру, 58 процентов россиян считают русский язык самым важным школьным предметом.

"Все это говорит об истинно национальном значении темы изучения и преподавания русского языка", - подчеркнула Русецкая и рассказала, что этом году на филологический факультет Института Пушкина снова пришли абитуриенты с самыми высокими баллами. - Средний результат ЕГЭ студентов, поступивших на бюджет в этом году по трем предметам - русскому языку, русской литературе и английскому языку - составил 91 балл. Более четверти первокурсников имеют сто баллов по одному или двум предметам".

По мнению ректора, в обществе существует понимание, что профессия, связанная с русским языком, это хорошая перспектива для детей. "Как говорил основатель нашего института академик Виталий Григорьевич Костомаров, а он был очень остроумным человеком, русский язык и кормит, и поит. И это действительно так", - заключила ректор.

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