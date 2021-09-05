Британские спецназовцы притворились женщинами и сбежали от талибов

Спецназовцы элитного британского подразделения САС (SAS) совершили побег из Афганистана, надев паранджи и притворившись женщинами. По информации Daily Star, сверхсекретные сотрудники облачились в традиционную афганскую женскую одежду и преодолели сотни миль с юга страны, чтобы добраться до места эвакуации в аэропорту Кабула.

Силы SAS выполняли такие секретные миссии в Афганистане, как борьба с террористами или подготовка сил безопасности. "Команда SAS находилась в Афганистане в течение нескольких месяцев и выполняла секретную разведывательную миссию, когда все пошло наперекосяк", - сказал источник Star. По его словам, группа из 20 человек выполняла операцию на юге Афганистана, когда им сказали прервать ее и приготовиться к немедленной эвакуации в Кабул.

Группа была предупреждена, что вертолет не сможет добраться до них для эвакуации. По сути, коммандос, лишенные оперативного сопровождения и поддержки, были вынуждены действовать по принципу - спасайся, кто может. Военнослужащие бросили большую часть своего оборудования, кроме оружия и боеприпасов. Не имея выбора, они надели паранджи, прежде чем арендовать пять такси, и направились в Кабул.

По сообщению издания, элитные солдаты выдавали себя за женщин и по дороге размахивали флагами "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ), утверждая, что едут в Кабул, чтобы приветствовать его боевиков как "героических освободителей". Спецназовцы знали, что талибы, скорее всего, не будут заглядывать под их вуаль, особенно если они будут утверждать, что являются сторонниками группы боевиков. Впрочем, отметили источники, по дороге было несколько рискованных моментов, но талибы все-таки не заставили их открывать паранджу. Сообщается, что после того, как группа достигла подразделения британских войск в аэропорту Кабула, они наградили себя заслуженным чаем.

Силы "Талибана" часто требуют, чтобы женщины носили полные паранджи, чтобы соответствовать их строгому толкованию исламского закона. Права женщин в стране уже ущемляются: сообщения о женщинах уже вычеркнуты из общественной жизни, а субботняя акция протеста женщин в Кабуле была разогнана спецназом талибов. Многие известные афганские женщины уже отстранены от общественной жизни. Некоторые из них решили бежать из страны, а те, кто остались, говорят о том, как их оставили в страхе за свою жизнь.