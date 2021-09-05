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05.09.2021 11:28
Рубрика: В мире

Четыре человека травмированы в столкновениях в Черногории

Текст: Александр Гусаров

В результате столкновений националистов с полицией в черногорском городе Цетине пострадали четыре человека. Как сообщает ТАСС, причиной беспорядков стала интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и прибытие в страну настоятеля Сербской православной церкви (СПЦ) патриарха Порфирия.

Фото: пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии
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Отмечается, что в ходе столкновений с черногорскими националистами правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным Национального телевидения Черногории, госпитализация пострадавшим не потребовалась, и все они отправлены на домашнее лечение.

Ранее представители националистических кругов Черногории выступили против интронизация Иоанникия, которая намечена на 5 сентября в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине. Накануне они прорвали кордоны полиции и заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы с целью не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ.

В итоге руководство СПЦ и избранный митрополит Иоанникий прибыли в заблокированный Цетине на вертолете, поле чего началась церемония интронизации.

Тем временем, премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, который также присутствовал на встрече патриарха, ранее в специальном обращении призвал граждан не поддаваться на провокации "политико-криминальных структур" при интронизации.

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