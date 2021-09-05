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05.09.2021 20:32
Рубрика: Экономика

Что будет с ценами на подсолнечное масло

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Стоимость подсолнечного масла должна снизиться в октябре, несмотря на окончание действия соглашения о заморозке цен. Мало того, что масло традиционно дешевеет со сбором урожая подсолнечника, дополнительное давление будет оказывать высокая экспортная пошлина.

Минсельхоз повысил экспортную пошлину на подсолнечное масло на октябрь сразу на 57,3 доллара - с 169,9 доллара до 227,2 доллара за тонну. Мировые цены на подсолнечное масло выросли, отсюда и рост пошлины. Высокая пошлина должна привести к снижению цен не только у производителей, но и в торговых сетях. Но оперативного отражения на полках ждать не стоит - надо учитывать логистику и ценообразование у торговых сетей, говорит гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт

"Ни о каком росте потребительских цен на подсолнечное масло речи быть не может", - уверен исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

По оценке союза, отпускные цены производителей масла в начале сезона могут быть даже ниже 95 рублей за литр, прописанных в соглашении о заморозке цен. Они действуют до 1 октября 2021 года.

Но в перспективе союз рассчитывает на введение адресной помощи для социально незащищенных слоев населения, которая позволит отказаться от пошлины на готовую продукцию как механизма стабилизации внутренних цен на масло, говорит Мальцев.

На цену масла будут влиять экспортная пошлина и новый урожай подсолнечника

Экспортная пошлина на подсолнечное масло начала действовать с сентября этого года, она введена на год - по 31 августа 2022 года. Правительство рассчитывает, что так удастся "отвязать" внутренние цены от мировых, которые на подсолнечное масло стремительно растут второй год. Экспортеры будут вынуждены снижать цену закупки подсолнечного масла на внутреннем рынке на размер пошлины, чтобы иметь возможность продать товар на мировом рынке. Пошлина заменит соглашения о заморозке цен. Власти уже неоднократно заявляли, что не собираются их продлевать, поскольку это нерыночный механизм и может привести к дефициту товара.

95 рублей за литр стоит сейчас подсолнечное масло у производителей, 110 рублей за литр - в розничных магазинах. Со сбором нового урожая подсолнечника они должны снизиться

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой (1 тыс. долларов за тонну) и индикативной ценой (рассчитывается на основе мировых цен), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента (50 долларов за тонну).

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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