Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля может продолжить укрепление с целью 72 к доллару и 86 к евро.

На минувшей неделе позитивом для российской валюты стали итоги прошедшего заседания ОПЕК+, ослабление доллара на мировом рынке и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком России. Полагаем, что эти факторы продолжат поддерживать рубль на этой неделе.

На нефтяном рынке котировки Brent остаются выше $70 за баррель благодаря сохранению дефицита. Спрос на нефть восстанавливается на фоне спада четвертой волны COVID-19 в мире, все большему числу вакцинированных, смягчению карантинных ограничений и возобновлению экономической активности.

При этом страны ОПЕК+ аккуратно наращивают предложение, чтобы поддерживать цены. Альянс подтвердил планы по ежемесячному увеличению производства на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия может нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки в сентябре и на столько же в октябре. Это увеличит приток валюты в страну, что благоприятно для рубля.

Позитивное влияние высокой нефти на рубль сдерживают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 7 сентября по 6 октября увеличит ежедневный объем покупок валюты на 3%, до 14,9 млрд рублей или около $200 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,5 млрд.

На мировом валютном рынке доллар продолжил снижение после выхода слабых данных по рынку труда США за август. Теперь инвесторы полагают, что ФРС не будет спешить с выходом из монетарных стимулов, что окажет поддержку всем рисковым активам, включая рубль.

Главным событием этой недели на российском рынке будет решение Банка России по монетарной политике. Полагаем, что на заседании в эту пятницу Банк России повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых. Увеличение рублевой процентной ставки окажет поддержку российской валюте, в том числе посредством операций керри трейд с рублем.

Ожидаем, что ЦБ сохранит сигнал о готовности продолжить ужесточение денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. В базовом сценарии ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов, до 7% на заседании 22 октября. Считаем, что на этом уровне цикл ужесточения денежно-кредитной политики может завершиться.

На ожиданиях близости завершения цикла повышения ключевой ставки и благодаря спокойному геополитическому фону мы видим возросший приток иностранного капитала в российские облигации, что также повышает спрос на рубли.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Рынок нефти поддерживается сочетанием слабого доллара и отраслевой статистикой из США, которая указывает на сокращение коммерческих запасов нефти. Стабильность в принятии решений и высокий уровень дисциплины ОПЕК+ также является базовым поддерживающим фактором. Высокий спрос на риск на глобальных площадках и признаки выхода третьей волны пандемии на плато формируют благоприятный фон. Данные по рынку труда США за июль подтверждают, что Федрезерв может не спешить с началом сокращения объёма покупки активов. Это оказывает дополнительное давление на доллар и поддерживает нефть. Стоит отметить, что влияние урагана в Мексиканском заливе уже не значительно, поэтому существенных драйверов для роста котировок нефти нет. В ближайшие дни ожидаем диапазона стоимости барреля Брент в границах $72-74.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок завершил неделю на рекордных уровнях: индекс Мосбиржи на новой исторической вершине, впервые превысив психологически важный уровень 4000 пунктов, а индекс РТС на новом девятилетнем максимуме. При этом ситуация на мировых рынках сегодня неоднозначная из-за провального отчета по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США. Это вызвало просадку глобальных фондовых индикаторов и нефти.

Однако поддержку нам по-прежнему оказывают высокие цены на сырье, а также вероятный приток средств иностранных инвесторов в российские акции. Признаком этого является наша лидирующая динамика на уходящей неделе, а также слабая реакция на периодические негативные сигналы.

Эти факторы будут способствовать росту российского рынка и на следующей неделе, если ситуация на внешних площадках существенно не ухудшится. Индекс Мосбиржи способен проверить на прочность уровень 4100 пунктов, а индекс РТС - десятилетний максимум 1763 пункта. Тем более, что в понедельник в США выходной, из-за чего неделя будет небогата важной экономической статистикой, способной ухудшить настроение инвесторам.