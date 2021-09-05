Что предложит 13-й фестиваль датского кино Danish Wave

С 22 по 26 сентября в Москве пройдет 13-й фестиваль датского кино Danish Wave. Программа фестиваля включает в себя шесть разноплановых картин.

Фильмом открытия станет "Вкус жизни" (Smagen af sult), новая работа экспериментатора Кристоффера Бое, получившего известность в России в начале двухтысячных благодаря фильму "Реконструкция", а также запомнившегося отечественному зрителю фантастической драмой "Аллегро" с Ульрихом Томсеном в главной роли, а чуть позже - одной из частей проекта "Мистериум", основанного на произведениях автора детективных романов Юсси Адлера-Ольсена. Помимо всего прочего, фанаты "Игры престолов" смогут в очередной раз увидеть Николая Костера-Вальдау в своей естественной культурной и языковой среде.

Новый "Мистериум" также порадует поклонников мрачных скандинавских детективных историй. Одним из основных героев новой картины "Мистериум. Жизнь Марко" (Marko effekten) режиссера Мартина Сандвилета станет 14-летний Марко, в кармане которого находят документы без вести пропавшего должностного лица. Чтобы понять, что именно цыганский подросток знает о судьбе госслужащего, полицейским Мёрку и Ассаду придется искать с ним общий язык - в прямом и переносном смысле.

Военные драмы, в центре которых - жизнь и рефлексия "маленьких людей", время от времени получают новое, причем довольно удачное воплощение в датском кинематографе. Не является исключением и "Эрна на войне" (Erna i krig) режиссера Хенрика Рубена Генца по книге Эрлинга Йепсена, рассказывающая о безграничной и жертвенной материнской любви датчанки Эрны к своему 17-летнему сыну Калле, которого призвали на кровавый фронт Первой Мировой. Эрна (чей образ пронзительно воплотила звезда датского кинематографа Трине Дюрхольм) становится солдатом в надежде на то, что обещание, которое ей дал фельдфебель Мейер (его играет не менее прославленный Ульрих Томсен), тот сдержит.

Комедий на фестивале в этом году представлено две. "Дикие люди" (Vildmænd) Томаса Данескова расскажут о Мартине, драматично переживающем кризис среднего возраста. Чувствуя постоянное раздражение от мира вокруг себя, он откликается на зов своего внутреннего викинга и решает отправиться в Норвегию (которая вместе со своим населением является, наверное, самым частым предметом шуток датчан после ютландцев). Мартин, облаченный в шкуру дикого зверя, с арбалетом наперевес, начинает познавать счастье жизни в дикой природе, где обед и ужин становится категорией условной, так как за ними еще нужно хорошенько побегать. Однако от полноценного воссоединения с собой Мартина спасает наркоторговец Муса, так некстати попавший в аварию на горном серпантине.

"Персона нон грата" (Hvor kragerne vender) Лизы Йесперсен как раз о ютландцах. Лаура, она же Ирина, состоялась как писательница в датской столице, изложив на бумаге историю своего непростого сурового детства на ферме. Возвратившись в отчий дом, она с возмущением осознает, что ее "городские" достижения, изменившийся взгляд на мир и прочее - здесь никто и в грош не ставит. Другое дело - кто более смешон в этой ситуации, новоявленная "мещанка во дворянстве" или ее окружение, не пытающееся учить других жить и пускать пыль в глаза.

Документальное кино на фестивале имеет в этом году искусствоведческий уклон. Этот жанр представлен франко-датской копродукцией "Утраченный Леонардо" (The Lost Leonardo) об истории происхождения картины "Спаситель мира" (Salvator Mundi). Когда результаты экспертизы показали, что полотно с большой степенью вероятности может принадлежать кисти Леонардо да Винчи, ажиотаж коммерсантов вмиг достигает поистине биржевых размахов, а вопросов к специалистам возникает все больше.

Более подробная информация о показах - на сайте организаторов CoolConnections.