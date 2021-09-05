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05.09.2021 20:14
Рубрика: Власть

ЦИК проведет тренировку онлайн-голосования

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Во вторник Центризбирком начнет трехдневную тренировку дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в семи регионах, которые будут использовать этот формат на выборах в сентябре.

"У нас 7, 8 и 9 сентября будет проходить тренировка с участием тех избирателей, которые подали заявление. И понятно, что мы здесь информационно будем с ними работать, в том числе через портал госуслуг", - сообщил на заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Николай Булаев. Тренировка затронет все уровни голосования. Так, избиратели Курской области получат электронные бюллетени для голосования не только на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва, но и на выборах нового состава областного парламента. Такой же "комплект" - в Мурманской и Нижегородской областях. Названия партий и имена кандидатов в тренировочных бюллетенях будут условными.

ЦИК представил систему защиты от двойного голосования

Тренировка начнется в 14.00 по московскому времени и продлится до 16.00 9 сентября на портале vybory.gov.ru. Сегодня все, кто подал заявления, получат уведомления на телефон или электронную почту с приглашением принять участие в пробном голосовании. По подсчетам ЦИК, это может быть более 1,7 миллиона человек - столько обращений было обработано к концу прошлой недели. Больше всего их поступило из Москвы - свыше 1,3 миллиона, на втором месте по активности Ростовская область - почти 220 тысяч заявок. Около половины участников ДЭГ на Дону - жители юго-востока Украины. Также через интернет могут голосовать избиратели в Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской и Ярославской областях. Пока такое желание там выразили в общей сложности порядка 220 тысяч человек. Прием заявок продолжается - записаться на ДЭГ можно до 13 сентября включительно через портал госуслуг и сайт mos.ru (для избирателей в столице).

Обработано более 1,7 миллиона обращений по участию в онлайн-голосовании

Тренировка позволит определить готовность системы онлайн-голосования к основному старту - 17 сентября. Накануне пройдет процедура формирования и разделения ключей. На специальном компьютере без выхода в интернет создаются два ключа - открытый и закрытый. Закрытый ключ разделяют на пять частей и записывают на защищенные флеш-карты, которые до конца голосования хранятся у членов комиссии, наблюдателей, представителей партий и кандидатов. Открытым ключом шифруют бюллетень, это обеспечит тайну голосования. Чтобы увидеть результаты, надо снова собрать закрытый ключ на том же компьютере, по отдельности его части бесполезны. Таким образом исключается вмешательство в процесс голосования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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