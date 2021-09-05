Египет закачал ядовитый газ в тоннель под границей с сектором Газа

Египетские военные закачали в подземный тоннель, соединяющий Синай и сектор Газа в обход погранперехода Рафах. В результате погибли трое палестинцев, находившихся в тоннеле, сообщает израильское издание The Jerusalem Post.

Многочисленные тоннели, прорытые под границей сектора Газа и Египта, используются для разного рода контрабанды, для переброски террористов, оружия, наркотиков, с чем активно борются как египтяне, так и Израиль. Это уже не первый случай, когда в тоннели закачивают ядовитый газ. В 2019 году при таких же обстоятельствах погибли двое палестинцев, в 2017 - трое.

Всего за последние шесть лет Египет вывел из строя более трех тысяч тоннелей контрабандистов, об этом в 2020 году заявил официальный представитель армии Египта Тамер аль-Рефаи.