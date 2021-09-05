Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон

Смартфон может быть источником болезнетворных бактерий, рассказала врач-инфекционист "СМ-Клиника" Наталья Очинская.

Она отметила, что в 2015 году британские ученые исследовали телефоны 30 обычных людей. На поверхности некоторых из них было в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза и ручке смыва в мужском туалете.

"Например, на телефоне могут жить такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и многие другие", - говорит врач.

Эти бактерии могут стать причиной серьезных инфекций, включая пневмонию и менингит, поэтому поверхность телефона необходимо очищать. Очинская посоветовала делать это не менее одного раза в день, используя специальные средства или антибактериальные салфетки.

Как добавила врач в беседе с агентством "Прайм", протирать нужно только внешнюю поверхность телефона, а перед этим обязательно отключить его от электросети.