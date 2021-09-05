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05.09.2021 12:13
Рубрика: Экономика

Эксперты выяснили, как россияне пользуются кредитами

Текст: Евгения Думанская

Россияне чаще берут потребительские кредиты - это самый востребованный вариант у 75% участников опроса Россельхозбанка.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как показало исследование, потребительские кредиты популярны в основном у россиян старше 40 лет, а берут их чаще всего на покупку автомобиля или ремонт жилья. На втором месте по популярности оказались кредитные карты - их предпочитают 21% опрошенных. Самым большим спросом они пользуются у "миллениалов" и "зумеров", то есть россиян до 40 лет.

Реже всего участники опроса говорили о наличии потребительского кредита, оформленного на покупку в магазине. Такие кредиты есть у 3% респондентов, в основном из "поколения X", то есть в возрасте 40-56 лет. Половина опрошенных сказали, что стараются брать кредиты не чаще одного раза в год, а реже всего заемными средствами пользуются россияне до 40 лет - из них только 12% сказали, что имеют долг перед финансовой организацией.

Опрос, как передает "Прайм", проводился в конце августа, по репрезентативной выборке были опрошены тысяча человек от 18 до 75 лет по всей стране.

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