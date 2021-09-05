Фестиваль "Context. Diana Vishneva" открыл танцевальную осень в Москве и Петербурге

Стремление двигаться и танцевать в этом году сильно, как никогда. После прошлогодней изоляции все, кажется, хотят удостовериться, что земля вращается с прежней скоростью и в заданном направлении. Танцевальные фестивали, в прошлом сезоне в валидольном режиме кроившие сверстанные планы, сейчас поражают смелостью планирования. Одну из самых разнообразных программ представляет фестиваль Дианы Вишневой.

В этом году он начался, даже не дожидаясь осени, - в последние августовские дни. Делить сцены и публику в Москве ему предстоит с мощным "Dance Inversion", существующим под крылом Большого театра, и всегда находящейся на пике актуальности "Территорией", в Петербурге - с именитыми "Дягилев. P.S." и "Dance Open". Но у "Context. Diana Vishneva" всегда было собственное лицо, которое определяется личностью самой Вишневой, ее вкусом и кругом общения. Сценическая программа фестиваля обычно четко делилась на две части: зарубежную, чаще сфокусированную на классиках разных танцнаправлений, и отечественную, направленную на поиск новых талантов.

Иностранное представительство есть и в этом году, но оно сосредоточено преимущественно в параллельной программе. Среди исключений - эстонская компания "Fine 5", выступившая на открытии "Context. Diana Vishneva". Труппа, основанная в 1992 году, стояла у истоков современного танца в странах Балтии и благодаря этому была хорошо известна в России. Но уже целую вечность "Fine 5" в Москве и Петербурге не видели. За это время сменились не только поколения танцовщиков и зрителей, но трансформировался весь танцевальный ландшафт. Эстонцы приехали с недавней премьерой - спектаклем "FN", созданным руководителем труппы Рене Ныммиком в сотрудничестве с танцовщиками труппы. В пустоте чистой коробки сцены (она образует вызывающий контраст с пышным залом Школы современной пьесы) пять соло, явно авторства самих танцовщиков, прослоены записанными на видео монологами двух артисток труппы и небольшими ансамблевыми фрагментами. Все это спаяно в единое целое жесткой режиссерской рукой, которая не позволяет спектаклю превратиться в мелодраму одиночества, разобщенности и отчужденности, опыт которой с прошлого года хранится, вероятно, в памяти у каждого. Ныммик придает этому опыту четкую вычерченность линий, некоторую отстраненностью и стерильность скандинавского дизайна. И все же на уровень настоящего искусства "FN" поднимается лишь на несколько минут в соло Тийны Оллеск. Ее монолог выверен технически и вызывает в памяти образы Мунка, Рембрандта и Тициана.

Фото: Ирина Григорьева / Пресс-служба фестиваля

В Итальянском дворике Пушкинского музея премьеру показал москвич Павел Глухов, при поддержке фестиваля Вишневой выросший из участника лаборатории молодых до одного из самых интенсивно развивающихся российских хореографов. Его "Бумажный человек" возвращает от сиюминутных проблем к вечным вопросам бытия, диалогу человека с самим собой. Дополнительный объем им придает соседство с микеланджеловским Давидом, которого постановщик включает в пространство спектакля. Человек Глухова (эта роль досталась Васко Насонову, который тоже значится соавтором хореографа) появляется из-под груды грубой бумаги - ее можно воспринимать как весь груз цивилизации. Борясь с ней, забиваясь под нее, обертываясь в нее и высвобождаясь, он изучает себя - то хладнокровно, индифферентно, то страстно до отчаянности - в совершенно разных проявлениях, чтобы в итоге снова скрыться под бумажным слоем.

Вслед за этими двумя спектаклями в Москву доехала многострадальная "Шахеразада" Пермского театра, поставленная Алексеем Мирошниченко специально для Вишневой. Впереди - еще несколько спектаклей, в том числе созданных молодыми хореографами по заказу фестиваля. Это новая для "Context. Diana Vishneva" форма. Балерина, почти десять лет назад решившая наглядно показать Москве и Петербургу, почему ей недостаточно пуантов и диадем, со своим фестивалем прошла большой путь. Но, кажется, никогда трансформации "Context. Diana Vishneva" не были такими значительными. И, вероятно, спектр внимания смещается к российским реалиям не только из-за сиюминутных обстоятельств. Десять лет назад фестиваль стал важным фактором привлечения внимания к российскому современному танцу. Сегодня он заявляет, что у него родились собственные идеи и люди, способные их воплощать. Насколько оправданы эти заявки, можно будет увидеть на фестивальном вечере современной хореографии в Гоголь-центре.

Справка "РГ"

Параллельная программа "Context. Diana Vishneva" не менее ценна, чем основная. В этом году она включает лабораторию от швейцарского композитора Фредерика Жарабо, фотолабораторию израильского фотографа Аскафа Авраама, четыре танцевальных видеофильма, публикацию книги немки Габриэль Кляйн "Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода" и коллекцию танцевальных мастер-классов.