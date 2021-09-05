Габон виртуально принял участие в фестивале на Красной площади

Но кто сказал, что мы так легко сдадимся? Дипломаты двух стран и руководство Вооруженных сил Габона поддержали наш проект: виртуально вернуть габонский военный оркестр на Красную площадь. В Либревиле специально для нас записали видео - полноценный 35-минутный концерт: яркий, самобытный и невероятно колоритный. А дирижер Главного оркестра Вооруженных сил Габона лейтенант Леа Нзуфа Нзе дала интервью корреспонденту "Российской газеты".

Лейтенант Леа, у многих людей старшего и среднего, к которым отношу и себя, имя Леа (Lea) вызывает ассоциацию с принцессой Леей из эпизодов "Звездных войн" Джорджа Лукаса. Генерал Галактической войны и героиня Вселенной. Родители назвали вас случайно не в ее честь?

Леа Нзуфа Нзе: Действительно, есть много схожего между упомянутым персонажем и мной: это прежде всего харизма. Но на самом деле мое имя христианское. Происходит из иврита и переводится как Львица. А также это жена Якова и мать всех детей. И я чувствую себя матерью всех детей и собираю под своим крылом всех. В данном случае - музыкантов нашего прекрасного оркестра.

Вы первая женщина - руководитель Главного оркестра Вооруженных сил Габона?

Леа Нзуфа Нзе: Да, это действительно так. И этот выбор не случаен. Это действительно символ признания сил, которые мы положили, чтобы коллектив развивался. Это также открытая свободная воля наших руководителей. Им важно подчеркнуть современное место женщины в государстве в целом, и в коллективе в частности.

Расскажите о себе. Какое у Вас образование? Какими музыкальными инструментами владеете?

Леа Нзуфа Нзе: Училась в Габоне. И также училась у тех, кто когда-то учился в музыкальной школе в Версале. Играю на ударных и удостоилась чести быть названной главным барабаном Вооруженных сил Габона.

Пишете музыку? Песни? Стихи?

Леа Нзуфа Нзе: Я внесла свое видение в некоторые уже существовавшие марши, и этот репертуар действительно применяется. Авторство во многом принадлежит мне.

Я правильно понимаю: у вас в подчинении 55 человек? Я видел записи ваших выступлений во Франции, в танцевальной труппе две девушки, все остальные - мужчины. Это так?

Леа Нзуфа Нзе: Вы увидели только выбор части коллектива для конкретного выступления. И на самом деле у нас семь женщин, две из которых танцовщицы. Семь - это включая меня. А в целом в нашем оркестре 106 человек. 55, которые отбирались для поездки в Москву, это специальный выбор для фестиваля "Спасская башня".

Не сложно руководить преимущественно мужским коллективом?

Леа Нзуфа Нзе: Не могу сказать, что это сложно. Потому что уважение и дисциплина - это главные ценности коллектива. А наш коллектив - часть армии. А значит: все дали слово подчиняться руководителю. Я - их руководитель, поэтому у меня нет никаких проблем.

Я читал, что на международном фестивале военных оркестров в Сомюре вы были первой женщиной, которая дирижировала военным оркестром. И это в Европе, где женщин-руководителей и министров обороны очень и очень много. А в Африке вы, наверное, вообще первая и единственная?

Леа Нзуфа Нзе: Действительно, на фестивале во Франции, в Сомюре, была единственной женщиной. Но надо сказать, что женщин сейчас чтут и продвигают во всех областях, и не только на музыкальных фестивалях. И да, действительно, могу подтвердить, что в Африке я единственная женщина - шеф военного оркестра.

Вы выступали во многих странах: и во Франции, и в Германии. А в Африке популярны фестивали формата "милитати тату"?

Леа Нзуфа Нзе: Когда участвовали в Сомюре, то получили много предложений на европейские фестивали. При этом, если в Европе такие фестивали уже скорее традиция, то в Африке их пока нет. Так что нельзя сказать, что это стало уже традицией. Пока нельзя.

"Спасская башня" - это военно-музыкальный фестиваль, поэтому пара "военных" вопросов. Слышал, что в армию Габона поступают исключительно добровольно, с 20 лет? Почему вы надели военную форму?

Леа Нзуфа Нзе: Все правда, действительно, служба добровольная, правда, с восемнадцати лет, а не с двадцати. Я не из семьи потомственных военных, хотя отец в какой-то момент был колонелем (полковником), наверное, поэтому и мне всегда была интересна армия.

До какого звания реально дослужиться? Генералом можете стать?

Леа Нзуфа Нзе: У меня нет конкретных устремлений и мечтаний, я полностью доверяю своим шефам: как будет, так будет.

Как лейтенант пехоты вы обязаны, например, уметь водить бронемашину? Метко стреляете из автомата? Если - да, то из какого? У вас на вооружении приличный арсенал: "калашниковы", американские М-16, французские "клероны".

Леа Нзуфа Нзе: Конечно же, я не обязана уметь водить бронемашину и не умею это делать. Для меня музыка куда важнее, чем все это армейское искусство. Но при этом - да, я действительно хорошо стреляю из автомата. И из "калашникова" в том числе.

Есть хобби, кроме музыки?

Леа Нзуфа Нзе: Помимо музыки, люблю смотреть всякие телевизионные шоу и игры, впрочем, иногда и они тоже немного касаются музыки.

Какой распорядок дня у лейтенанта Леа: во сколько подъем? Что на завтрак? По сколько часов в день репетируете? Есть личное время? Стандартный распорядок дня.

Леа Нзуфа Нзе: Каждый день встаю в пять утра. Больше всего люблю фрукты на завтрак, поэтому на завтрак чаще всего фрукты. Репетиции - все зависит он программы, каждый день у нас новая программа, должны работать от семи до десяти часов в день. Поэтому много времени на себя не остается.

Передадите привет через нашу газету организаторам "Спасской башни" и ее зрителям?

Леа Нзуфа Нзе: Конечно, счастлива воспользоваться этой возможностью и передать самые теплые приветы организаторам, зрителям. Надеюсь, что в следующий раз удастся приехать. И еще - я восхищена качеством организации фестиваля.

И я очень надеюсь, что вы когда-нибудь приедете со своим оркестром в Россию. Вашего фантастического колорита и зажигательных номеров нам не хватает. А сейчас ваши музыканты сильно переживают из-за несостоявшегося визита?

Леа Нзуфа Нзе: Они действительно очень много работали, готовились к этому фестивалю, поэтому визит нельзя назвать несостоявшимся, он просто перенесен, и для нас это просто возможность поработать еще больше и лучше.

Я никогда не был в Габоне, но если меня спросить, какие ассоциации возникают при словах "Центральная Африка", то я отвечу: "Буйство красок, океан, яркие женщины". А ваше представление о России? Надеюсь, не только "медведи, балалайка, мороз и водка"?

Леа Нзуфа Нзе: Конечно, водка и холод в любом случае ассоциируются с Россией. Но ваша страна величественная и великая, и конечно, больше всего она ассоциируется с вашей красотой и с интригующей историей.

Редакция "РГ" благодарит за помощь в организации интервью атташе посольства России в Габоне Александра Сергеевича Новикова.

перевела Мария Сергеева