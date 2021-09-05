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Рубрика: В мире

Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане

Чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, все международное сообщество должно приложить усилия. Так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на сообщения о том, что Лондону необходимо активнее сотрудничать с Москвой и Пекином по данному вопросу.

Фото: Бобылев Сергей/Фотохост-агентство ТАСС
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Столнберг заявил, что Североатлантический альянс, в свою очередь, проведет работу над ошибками. По словам генсека, НАТО знало о рисках захвата власти "Талибаном" (запрещенное в РФ радикальное движение), но "никто не ожидал такой скорости". Столнберг указал на просчеты политических и военных лидеров Афганистана. У Кабула "не было четких планов по защите страны", а афганские солдаты "не получали ни деньги, ни боеприпасы".

При этом западные страны за 20 лет хорошо вложились в республику. Это были "значительные инвестиции в афганские силы безопасности", и для многих стало большими сюрпризом, что сторонники президента Ашрафа Гани так быстро капитулируют, сказал генсек в интервью The Telegraph.

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