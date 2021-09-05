Глава дипломатии ЕС назвал "неизбежным" сотрудничество с талибами

Жозеп Боррель, вице-президент Европейской комиссии и глава отдела дипломатии ЕС, в интервью французскому воскресному изданию Journal du Dimanche проанализировал "неудачи" международного сообщества в Афганистане. Высокопоставленный представитель Евросоюза считает неизбежным сотрудничество с движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

По его словам, несмотря на то, что идеи талибов противоречат европейским ценностям и представлениям о мире, установление контактов и сотрудничество с ними в Афганистане является "неизбежным". "Талибы - неизбежные собеседники, и нам (Евросоюзу) нужно обеспечить присутствие в Кабуле", - заключил Боррель, добавив, что ЕС увеличит помощь Афганистану в четыре раза, чтобы его "не оттеснили другие державы". Глава дипломатии Евросоюза отметил, что произошедшее в Афганистане является "трагедией для афганцев и неудачей для Запада", которая встряхнет международные отношения.

В пятницу в ходе общения с журналистами после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС Боррель сказал, что Брюсселю "придется взаимодействовать с новым правительством в Афганистане, что не означает его признания". "Это оперативное обязательство", - сказал он. По словам Борреля, страны-члены ЕС согласились координировать свои действия для обеспечения своего присутствия в Афганистане, несмотря на захват власти талибами, но при условии обеспечения безопасности.