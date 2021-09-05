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05.09.2021 12:21
Рубрика: В мире

Глава СПЦ провел интронизацию митрополита в Черногории несмотря на протесты

Текст: Александр Гусаров

Патриарх Сербской православной церкви (СПЦ) Порфирий провел церемонию интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. Мероприятие, сопровождаемое протестами выступающих против приезда в страну духовенства СПЦ черногорских националистов и их столкновениями с полицией, прошло в старой столице Черногории - Цетине.

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Как сообщает РИА Новости, глава СПЦ после торжественной службы передал владыке Иоанникию митрополичий жезл. "Наша церковь вас избрала. И c этим священным чином мы пришли сюда не для того, чтобы что-то отнять, кому-либо угрожать или, не дай Бог, что-то украсть. Мы прибыли, чтобы совершить священный чин вашей интронизации на место архиерея этой богоспасаемой епархии… Вы поставлены здесь, чтобы примирять и сглаживать обострения", - цитирует информагентство слова предстоятеля СПЦ на церемонии, прямую трансляцию которой вело радио и телевидение Черногории.

В свою очередь митрополит Иоанникий извинился за произошедшие беспорядки, свидетелями которых стало духовенство, и отметил, что потребуется время для преодоления "искусственных разделений в обществе".

Напомним, накануне черногорские националисты заблокировали въезды в Цетине из Подгорицы и Будвы с целью не допустить проезда патриарха и духовенства СПЦ. В ходе начавшихся в воскресенье столкновений протестующих с правоохранителями были применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным Национального телевидения Черногории, в результате пострадали четыре человека. Госпитализация травмированным не потребовалась, все они отправлены на домашнее лечение.

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