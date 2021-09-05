Госэкзамен по русскому языку в Ирландии сдавало почти 500 человек

Русский язык остается одним из самых популярных иностранных языков, экзамен по которым сдают выпускники ирландских школ, сообщает RussianIreland.com. Недавно стали известны данные госэкзаменов - оценки так называемого Leaving Certificate 61 тысячи выпускников 2021 года. Так вот русский сдавали почти полтысячи человек. Из экзаменов по выбору - это второй результат.

Самыми популярными иностранными языками в Ирландии остаются французский, его сдавало 16666 учеников и немецкий (6907) и испанский (6678). Впрочем, эти языки являются обязательным к изучению в общеобразовательных школах. Русский с результатом в 474 среди языков для самостоятельного изучения пропустил вперед только польский, который выбрали 684 школьника. Как школы на Украине пытаются обходить запрет на русский язык