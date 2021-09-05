Госэкзамен по русскому языку в Ирландии сдавало почти 500 человек

Новости

Эксперты выяснили, как россияне пользуются кредитами 12:13
В Твери завели дело о массовой драке фанатов "Зенита" и "Спартака" 12:03
Глава ПКР Рожков оценил выступление россиян на Паралимпиаде 11:53
Четыре человека травмированы в столкновениях в Черногории 11:28
Оперштаб: В Москве выявлено 1542 новых случая COVID-19 11:21
Сеул предложил подключить Россию к межкорейскому туризму 11:16
Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным 11:14
В Москве экстренно госпитализирована актриса Анастасия Макеева 10:52
Синоптики рассказали, будет ли в Москве бабье лето 10:47
Регионы получат допфинансирование на строительство интернатов для инвалидов 10:39
Генсек НАТО считает угрозой альянсу создание армии ЕС 10:26
На гастроли в Петербург приедет театр имени Островского из Костромы 10:09
Эксперт прогнозирует существенный рост биткоина до конца года 10:02
В ПФР напомнили льготникам о праве на денежную выплату 09:48
Страховщики назвали самый опасный вид общественного транспорта 09:22
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США 08:51
Финансист назвал самые опасные способы инвестирования 08:40
Брансон победил Тилла на UFC Fight Night 191 08:35
Терапевт Драпкина назвала нетипичные признаки сердечных заболеваний 08:11
Павлюченкова вышла в четвертый круг US Open, Карацев проиграл 08:05
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с кешбэком 07:55
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей 07:40
МИД Японии: Россию и Китай ждут на встрече G7 по Афганистану 07:32
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами 06:50
Почти 200 беженцев из Афганистана тщательно проверят в США 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 11:59
Рубрика: Общество

Госэкзамен по русскому языку в Ирландии сдавало почти 500 человек

Текст: Елена Новоселова
Русский язык остается одним из самых популярных иностранных языков, экзамен по которым сдают выпускники ирландских школ, сообщает RussianIreland.com. Недавно стали известны данные госэкзаменов - оценки так называемого Leaving Certificate 61 тысячи выпускников 2021 года. Так вот русский сдавали почти полтысячи человек. Из экзаменов по выбору - это второй результат.

Самыми популярными иностранными языками в Ирландии остаются французский, его сдавало 16666 учеников и немецкий (6907) и испанский (6678). Впрочем, эти языки являются обязательным к изучению в общеобразовательных школах. Русский с результатом в 474 среди языков для самостоятельного изучения пропустил вперед только польский, который выбрали 684 школьника.

Как школы на Украине пытаются обходить запрет на русский язык
Пушкинский конкурс Общество Образование В мире Европа Ирландия

Главное сегодня

МИД: Посольства западных стран финансировали противоправную деятельность в России
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами
Генсек НАТО оценил роль РФ и КНР в борьбе с терроризмом в Афганистане
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян