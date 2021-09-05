Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным

Чтобы коронавирус стал сезонным, а не круглогодичным заболеванием, необходимо накопить уровень коллективного иммунитета как минимум в 80%, рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Иммунолог напомнил, что Роспотребнадзор уже больше года проводит исследование по оценке коллективного иммунитета, и сейчас идет пятый этап. Оцениваются показатели по 26 регионам. При этом важно, чтобы люди с иммунитетом - как переболевшие, так и прошедшие вакцинацию, были равномерно распределены по популяции. Только тогда будет достигнут необходимый эффект.

"С учетом того, что у переболевших уровень антител постепенно снижается, можно предполагать, что ковид периодически будет возвращаться. Именно по этой причине и говорят, что он может стать сезонной инфекцией. Но таким он станет после того, как будет проиммунизировано большинство населения - переболев или получив вакцину", - рассказал специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Количество случаев коронавируса в России превысило семь миллионов, в мире с начала пандемии заболели уже более 220 миллионов человек. В любом российском регионе можно бесплатно поставить прививку от COVID-19. На данный момент есть четыре вакцины разного принципа действия.