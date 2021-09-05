Ирландия оштрафовала WhatsApp на крупную сумму

Новости

Появились данные о состоянии матери и ребенка, сбитых "КамАЗом" в Москве 19:51
В Москве грузовик сбил женщину с младенцем 19:15
Можно ли в супермаркете съесть еще не купленный продукт 19:02
Мурашко призвал G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации 18:45
Назван эффективный способ похудеть с помощью тарелки 18:20
Хет-трик Бэйла принес Уэльсу победу над Беларусью в матче в Казани 18:13
В Москве за 2 месяца скрытые патрули выявили более 120 пьяных водителей 18:09
Актер Артем Алексеев госпитализирован в психиатрическую клинику 17:33
Лидер путчистов в Гвинее подтвердил захват президента 17:32
Ученые оценили исследование об эффективности яда гадюк против COVID-19 17:14
Умер актер из бразильской "мыльной оперы" "Клон" Сержиу Мамберти 17:14
Умер сыгравший клоуна Рональда Макдональда актер Уиллард Скотт 16:54
Вышел трейлер российской драмы про 14-летнюю мать-одиночку "Ничья" 16:48
Умер старейший африканский комик Леонар Грогюэ 16:39
Звезда "Сватов" Федор Добронравов рассказал о перенесенном инсульте 16:34
Умер актер из "Санта-Барбары" Игорь Сампайу 16:26
Появилось видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой 16:19
Британские спецназовцы притворились женщинами и сбежали от талибов 16:08
Посольство РФ в Гвинее призвало россиян не покидать свои дома 16:00
В Кремле назвали угрозой готовность США обсуждать стремление Украины в НАТО 15:38
Эксперт рассказала, чем можно заразиться через смартфон 15:30
Выходец из Афганистана ранил ножом двух человек в Берлине 14:57
Песков: Развитие Дальнего Востока останется приоритетом для властей РФ 14:56
Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского 14:44
Египет закачал ядовитый газ в тоннель под границей с сектором Газа 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
05.09.2021 18:37
Рубрика: В мире

Ирландия оштрафовала WhatsApp на крупную сумму

Текст: Диана Ковалева
Ирландское отделение Комиссии Евросоюза по защите данных оштрафовало местное подразделение мессенджера WhatsApp на 225 миллионов евро за грубейшие нарушения европейских законов о персональных данных.

Как заявила глава отделения комиссии Хелен Диксон, компания, помимо прочего, предоставила своим пользователям только 41 процент от той информации, которую должна была. А людям, чьи сообщения, написанные в других приложениях, могут пересылаться в WhatsApp его пользователями, не было и вовсе предоставлено никакой предписанной законом информации.

Фото: istock
С новыми правилами WhatsApp можно не соглашаться. Он все равно будет работать

Расследование комиссии главным образом касалось того, соответствовал ли мессенджер правилам ЕС о прозрачности данных в 2018 году. Как заявила Диксон, нарушения, совершенные соцсетью, "восходят к общему принципу прозрачности и фундаментального права человека на защиту его/ее личных данных, которое проистекает из свободной воли и автономии человека делиться своими персональными данными в произвольной ситуации, такой, как эта". По словам эксперта, нарушения, числящиеся за WhatsApp, затронули большое количество людей - сколько именно, не уточняется.

Изначально Диксон предлагала оштрафовать компанию на 30-50 миллионов евро, пишет газета The Irish Times. Однако восемь регуляторов по вопросам данных в других странах ЕС не согласились с ней, и в итоге размер взыскания увеличили. Оно стало вторым по величине штрафом в истории, выписанным на основании нарушения европейского Общего регламента защиты персональных данных. На первом месте стоит сумма 746 миллионов евро, которую власти Люксембурга ранее обязали выплатить компанию Amazon. В WhatsApp заявили, что с решением комиссии не согласны и намерены обжаловать его в суде. Напомним, что мессенджером, который принадлежит компании Facebook, сегодня пользуются по меньшей мере два миллиарда человек в мире. За последнее время он неоднократно подвергался критике за свою политику конфиденциальности.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Иван Черноусов
А как у нас?

Закон "О персональных данных" №152-ФЗ обязывает оператора обеспечить хранение данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны. Требование распространяется как на российские, так и на зарубежные компании, рассказали "РГ" в Роскомнадзоре.

За нарушение требований о локализации баз персональных данных компаниям грозит штраф до 6 млн рублей, за повторное - до 18 млн рублей.

Первые судебные решения были вынесены в 2020 году - Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей. В 2021 году аналогичное наказание получила WhatsApp, а Facebook и Twitter были оштрафованы за повторное нарушение на 15 и 17 млн рублей соответственно.

Требования к хранению персональных данных россиян позволяют снизить риск их утечки, добавили в ведомстве.

Подготовил Иван Черноусов

В мире Европа Ирландия

Главное сегодня

Песков: Крым не может обсуждаться на переговорах Путина и Зеленского
МИД: В Москве нет конкретики о возможной встрече G7 по Афганистану
В Гвинее предпринята попытка государственного переворота
В National Interest написали о странном поведении Зеленского в США
Россия завершила Паралимпиаду, завоевав рекордные 118 медалей
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире