Ирландия оштрафовала WhatsApp на крупную сумму

Ирландское отделение Комиссии Евросоюза по защите данных оштрафовало местное подразделение мессенджера WhatsApp на 225 миллионов евро за грубейшие нарушения европейских законов о персональных данных.

Как заявила глава отделения комиссии Хелен Диксон, компания, помимо прочего, предоставила своим пользователям только 41 процент от той информации, которую должна была. А людям, чьи сообщения, написанные в других приложениях, могут пересылаться в WhatsApp его пользователями, не было и вовсе предоставлено никакой предписанной законом информации.

Расследование комиссии главным образом касалось того, соответствовал ли мессенджер правилам ЕС о прозрачности данных в 2018 году. Как заявила Диксон, нарушения, совершенные соцсетью, "восходят к общему принципу прозрачности и фундаментального права человека на защиту его/ее личных данных, которое проистекает из свободной воли и автономии человека делиться своими персональными данными в произвольной ситуации, такой, как эта". По словам эксперта, нарушения, числящиеся за WhatsApp, затронули большое количество людей - сколько именно, не уточняется.

Изначально Диксон предлагала оштрафовать компанию на 30-50 миллионов евро, пишет газета The Irish Times. Однако восемь регуляторов по вопросам данных в других странах ЕС не согласились с ней, и в итоге размер взыскания увеличили. Оно стало вторым по величине штрафом в истории, выписанным на основании нарушения европейского Общего регламента защиты персональных данных. На первом месте стоит сумма 746 миллионов евро, которую власти Люксембурга ранее обязали выплатить компанию Amazon. В WhatsApp заявили, что с решением комиссии не согласны и намерены обжаловать его в суде. Напомним, что мессенджером, который принадлежит компании Facebook, сегодня пользуются по меньшей мере два миллиарда человек в мире. За последнее время он неоднократно подвергался критике за свою политику конфиденциальности.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Иван Черноусов

А как у нас?

Закон "О персональных данных" №152-ФЗ обязывает оператора обеспечить хранение данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны. Требование распространяется как на российские, так и на зарубежные компании, рассказали "РГ" в Роскомнадзоре.

За нарушение требований о локализации баз персональных данных компаниям грозит штраф до 6 млн рублей, за повторное - до 18 млн рублей.

Первые судебные решения были вынесены в 2020 году - Facebook и Twitter получили штрафы по 4 млн рублей. В 2021 году аналогичное наказание получила WhatsApp, а Facebook и Twitter были оштрафованы за повторное нарушение на 15 и 17 млн рублей соответственно.

Требования к хранению персональных данных россиян позволяют снизить риск их утечки, добавили в ведомстве.

Подготовил Иван Черноусов