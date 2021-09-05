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05.09.2021 01:00
Рубрика: Власть

Юрист назвал альтернативный способ разделить имущество после развода

Текст: Ольга Игнатова
Развод - дело тяжелое как с моральной, так и с материальной точки зрения. Далеко не каждый развод проходит мирно и регулируется разумом и доброй волей бывших супругов. Кроме определения места жительства детей, основным предметом споров является раздел совместно нажитого супругами имущества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В связи с этим мировые судьи и суды общей юрисдикции несут огромную нагрузку по рассмотрению данной категории дел. Это происходит из-за того, что бывшие супруги не доверяют друг другу и стремятся закрепить свои договоренности с помощью судебных решений. За неисполнение которых, кстати, могут быть применены обеспечительные меры, а также административная и даже уголовная ответственность. Однако участие в судебных заседаниях - это огромные временные, моральные и интеллектуальные, а нередко еще и финансовые затраты. Фраза "встретимся с тобой в суде" нередко звучит в жарких семейных дебатах. Нередко бывшие супруги обвиняют друг друга в попытках с помощью разных методов, продавить свою позицию в суде, - говорит заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Фото: iStock
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Но теперь, по словам юриста, для всех таких случаев есть совершенно законная альтернатива. "Государство последовательно в последние несколько лет расширяет полномочия нотариусов, наделяя их дополнительным функционалом. Поэтому предоставление гражданам возможности заключить мирные соглашения с участием нотариуса без прохождения длительных и энергозатратных судебных процедур не только облегчит жизнь практически миллиону разводящихся в год человек, но и позволит судам рассматривать иные категории дел в более свободном режиме", - отметил Соловьев.

Он уточнил, что после развода разделу подлежат недвижимость, банковские вклады, автомобили и иное движимое имущество, доходы, полученные от какой-либо деятельности, ценные бумаги, драгоценности. Так, к примеру, если супруги приобрели в браке недвижимость, то, независимо от того, кто дал на нее деньги и на чье имя она записана, доли признаются равными. Для того, чтобы по-иному урегулировать вопрос совместного имущества, нужно заключать брачный договор.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети

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