Южная Корея меняет концепцию развития вооруженных сил

Южная Корея намерена существенно изменить стратегию развития вооруженных сил и ведения боевых действий, сделав теперь ставку на усиление ракетных войск наземного и подводного базирования, а также повысив долю офицеров и сержантов в общей численности военнослужащих. Таковы основные приоритеты, заложенные в "Среднесрочном плане развития Вооруженных сил Республики Корея на период 2022-2026 гг.", который был утвержден на днях военным ведомством РК.

Согласно этому документу, который определяет ключевые параметры реформы вооруженных сил в соответствии с изменяющейся мировой и региональной ситуацией, Южная Корея теперь в приоритетном порядке будет развивать ударные ракетные войска. Как стало известно, в настоящий момент на заключительной стадии находится процесс создания новой мощной баллистической ракеты, которая будет способна нести боеголовку весом в три тонны. Эта ракета после испытаний будет в сжатые сроки поставлена на боевое дежурство.

Задача ракетных подразделений, которые будут оснащены данными видами оружия, в случае военных действий поражать важнейшие военные и государственные объекты КНДР, которые, как считают южнокорейцы, часто находятся на большой глубине в скальных бункерах. Новая мощная ракета будет же способна пробивать перекрытия толщиной в несколько десятков метров бетона и камня. Хотя в минобороны РК отказались сообщать точные характеристики данной ракеты, но известно, что при боеголовке в три тонны радиус ее действия будет составлять 350-400 км. Размещение таких ракет недалеко от межкорейской границы позволит держать под прицелом большинство территории Северной Кореи.

Кроме того, будет продолжаться усиление вооруженных сил РК уже испытанными ракетами, включая баллистические системы "Хёнму 2А" с боеголовкой в полторы тонны, "Хёнму 2В" с полезной нагрузкой в одну тонну и крылатые ракеты "Хёнму 2С" с боеголовкой в две тонны.

Другое новшество обновленной стратегии развития ВС Южной Кореи - активная ставка на развитие ракетных войск подводного базирования. Баллистическими ракетами будут оснащаться новые подводные лодки ВМС РК водоизмещением три тысячи тонн и более. Недавно первая лодка подобного типа уже была спущена на воду. Согласно сообщениям СМИ, она имеет шесть шахт, в которых будут размещаться морские модификации баллистических ракет "Хёнму 2В".

Новые мощные баллистические системы и ракеты подводного базирования станут ответом Южной Кореи на наращивание КНДР своих ракетных войск и возможностей. В апреле этого года США согласились отменить все ограничения, которые сдерживали развитие баллистических ракет Южной Кореей, что и дало возможность Сеулу "развернуться". Хотя эксперты признают, что даже эти системы будут уступать по мощности ядерным арсеналам КНДР, но все равно в случае военного конфликта могут стать хорошим козырем Южной Кореи.

В "Среднесрочном плане развития Вооруженных сил Республики Корея на период 2022-2026 гг." также заложено постепенное увеличение доли опытных профессиональных военнослужащих в армии РК. Планируется, что численность ВС РК будет поддерживаться на уровне около 500 тысяч человек, но доля офицеров и сержантов-контрактников будет повышена с нынешних 37,9 до 40,5 процента от общего количества. По мнению авторов документа, это позволит повысить профессионализм и боеготовность южнокорейской армии, в которой большинство пока что составляют солдаты срочной службы.